с чего всё началось

Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении. При этом Екатерина Белых отметила, что с мужем они остаются друзьями и сделают все, чтобы сохранить хорошие отношения.

Политика США вышли из ДРСМД из-за Китая — Болтон Одной из причин выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало наличие большого числа подобных ракет у Китайской Народной Республики.

Шоу-бизнес Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.

Футбол «Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном» Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».

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Футбол Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо» Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.

Политика Путин провел встречу с главой Абхазии Раулем Хаджимбой Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Республики Абхазия Раулем Хаджимбой.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Экономика Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.

Армия и оружие В небе над Сирией заметили поврежденный F-22 В Сети появилась фотография дозаправки самолета F-22 Raptor ВВС США в небе над Сирией.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Политика Партия Зеленского назвала четырех кандидатов на пост премьера Украины Кандидат в депутаты Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила рассматривает четырех кандидатов на должность премьер-министра Украины.

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Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.

Политика Венесуэла призывает Генсека ООН осудить односторонние санкции США Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех государственных активов Венесуэлы на территории Соединённых Штатов.

Политика В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.

Общество Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.

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Авто АвтоВАЗ вспомнил о Lada C-Cross — конкуренте Renault Duster Кроссоверообразный хэтчбек Lada C-Cross базировался на той же модульной архитектуре, что и Renault Megane.