Общество

Жена Никиты Белых подала на разводРоссийская газета 12:03

Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении. При этом Екатерина Белых отметила, что с мужем они остаются друзьями и сделают все, чтобы сохранить хорошие отношения.
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с чего всё началось
"Это сложное решение было принято мною и Никитой Юрьевичем в свете многочисленных угроз, поступающих в мой адрес, а также в адрес моих коллег", - указала она в видеообращении, опубликованном в Instagram
.
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