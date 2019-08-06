с чего всё началось

Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении. При этом Екатерина Белых отметила, что с мужем они остаются друзьями и сделают все, чтобы сохранить хорошие отношения.

ЖКХ В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Технологии DeepCode найдёт ошибки в исходном коде ПО при помощи ИИ DeepCode использует ИИ, чтобы автоматизировать поиск ошибок и уязвимостей в программном коде Анализ кода необходим для обнаружения ошибок, потенциальных уязвимостей, нарушений общепринятого стиля форматирования и многого другого на ранних этапах разработки программного обеспечения, прежде чем код будет где-либо использован.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Армия и оружие Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Общество Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.

Кино Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте издательства Insight Editions.

Космос Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17 С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.

Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Политика Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.

Армия и оружие Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистской группировки, запрещенной в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.

Кино Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.

Политика Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Политика Украина нашла замену российскому дизельному топливу Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.

Происшествия Генпрокуратура: власти регионов искажали статистику по лесным пожарам По данным Генпрокуратуры, власти регионов занижали параметры лесных пожаров на своей территории.

Футбол Пеле перешел из «Монако» в «Рединг» Полузащитник "Монако" Пеле продолжит карьеру в Англии. "Рединг" на один сезон арендовал 26-летнего португальца.

Экономика Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Кино Хоррор «Сквозь горизонт» сделают сериалом По мотивам фильма ужасов «Сквозь горизонт» (Horizon Event), вышедшего на экраны в 1997 году, снимут сериал, сообщает Variety.

Хоккей Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018 Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.

Шоу-бизнес Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.