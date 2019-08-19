Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в КиевеVSE42 Новости 05:20
В Сети появилось видео встречи Нетаньяху и его жены Сары в киевском аэропорту. Возле трапа главу правительства и его супругу ждали девушки в традиционных нарядах с приветственным караваем. Политик попробовал хлеб, а затем отломил кусок и передал его супруге.
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с чего всё началось
На опубликованных в Сети кадрах видно, как сразу после прилета у трапа супругов встречают три девушки в традиционных украинских нарядах и предлагают гостям "хлеб-соль".РИА Новости04:26
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