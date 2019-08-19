с чего всё началось

В Сети появилось видео встречи Нетаньяху и его жены Сары в киевском аэропорту. Возле трапа главу правительства и его супругу ждали девушки в традиционных нарядах с приветственным караваем. Политик попробовал хлеб, а затем отломил кусок и передал его супруге.

Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве

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Культура В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

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