Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в КиевеVSE42 Новости 05:20

В Сети появилось видео встречи Нетаньяху и его жены Сары в киевском аэропорту. Возле трапа главу правительства и его супругу ждали девушки в традиционных нарядах с приветственным караваем. Политик попробовал хлеб, а затем отломил кусок и передал его супруге.
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с чего всё началось
На опубликованных в Сети кадрах
 видно, как сразу после прилета у трапа супругов встречают три девушки в традиционных украинских нарядах и предлагают гостям "хлеб-соль".
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Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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