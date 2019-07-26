Происшествия

Жена Мамаева продает автомобиль супругаГазета.Ru 25 июля в 22:14

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа. В своем инстаграме Мамаева опубликовала фотографию машины и написала, что она продается. Владельцем немецкого автомобиля является футболист.
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с чего всё началось
— Паша сказал мне продать одну из машин, так как отец Паши забрал все деньги и на просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберёшь", — написала в "Инстаграме
" Алана.
Life.ru10:45

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