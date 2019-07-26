с чего всё началось

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа. В своем инстаграме Мамаева опубликовала фотографию машины и написала, что она продается. Владельцем немецкого автомобиля является футболист.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Происшествия Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несогласованной с властями акции в Москве.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Общество Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.

Футбол Мостовой: «Спартак» играл просто ужасно Экс-игрок московского "Спартака" Александр Мостовой высказался по поводу прошедшего матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", передает "Чемпионат.com".

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Авто Рассекречена стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 За дополнительные 200 000 рублей внедорожник дооснастят силовым бампером с интегрированной лебедкой, силовыми порогами, экспедиционным багажником, новой решеткой радиатора, усиленной защитой двигателя, покрышками большего размера на литых дисках и светодиодной оптикой.

Армия и оружие Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества.

Армия и оружие Идлибские боевики убили ребенка в Алеппо Квартал Аль-Хамдания в сирийском городе Алеппо в очередной раз оказался под обстрелом со стороны террористических группировок, которые действуют в идлибской зоне деэскалации.

Общество Более 90 тыс. москвичей приняли участие в Семейном фестивале на ВДНХ Свыше 90 тыс. человек посетили в субботу Семейный фестиваль, который на проходит на ВДНХ в Москве.

Происшествия Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных в день несогласованного митинга в столице, отпустили.

Происшествия В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.

Футбол Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что полузащитник команды Лоренсо Мельгарехо покинет московский клуб.

Авто Компания McLaren выпустила коллекционную линейку из 6 автомобилей Официальный дилер McLaren из Колорадо заказал у отделения MSO шесть эксклюзивных моделей 600LT Spider, которые вошли в набор Pikes Peak Collection, названный в честь одноименного скоростного подъема на вершину Пайс Пик.

Музыка Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.

Происшествия Спасатели спустили заболевшего польского альпиниста с Эльбруса Альпинисту из Польши помогли спасатели на Эльбрусе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Экономика Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Авто Седан Mazda 3 появится на российском рынке в октябре На днях стало известно, что продажи обновленного седана Mazda 3 на российском рынке будут запущены в октябре.