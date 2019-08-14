Супруга российского полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана приехала к мужу, который отбывает срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Политика В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Политика Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.

Шоу-бизнес Дочка-подросток Олега Газманова стала выглядеть взрослой женщиной Дочка Олега Газманова выглядит не по годам взрослой. Особенно заметно это на новом фото, которым поделилась 15-летняя Марианна.

Технологии Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке ПО на смартфоны Huawei Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения холдинга на смартфоны китайской компании.

Космос 15 августа туляки могут увидеть «Луну Осетра» Именно "Луна Осетра" называется восьмое полнолуние, которое выпадает на 15 августа 2019 года.

Происшествия Атамбаеву предъявлены новые обвинения Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.

Политика Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтера Точное местонахождение лидера волонтерского движения "Альтернатива" Олега Мельникова в Сирии пока не установлено, но, скорее всего, он находится на подконтрольной боевикам территории в Идлибе, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Финансы Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Политика Москва объявила украинского дипломата персоной нон грата Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил МИД России.

Происшествия Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за ликвидацию комитета Рады Пятый президент Незалежной Петр Порошенко снова раскритиковал обскакавшего его на выборах Владимира Зеленского.

Футбол Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако» Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.

Баскетбол Прохоров может продать «Бруклин» за $ 2,35 млрд Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает The New York Post.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Здоровье Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Происшествия Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.