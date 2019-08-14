Футбол
Жена Мамаева посетила мужа в колонииСпорт-Экспресс 04:55
Супруга российского полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана приехала к мужу, который отбывает срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лучшие моменты легендарного матча Кокорина и Мамаева в исправительной колонии №4
Eurosport.ruвчера в 05:18
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Общество
Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея
Обновлено вчера в 00:53
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман
Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Дочка-подросток Олега Газманова стала выглядеть взрослой женщиной
Дочка Олега Газманова выглядит не по годам взрослой. Особенно заметно это на новом фото, которым поделилась 15-летняя Марианна.
Обновлено в 06:00
Технологии
Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке ПО на смартфоны Huawei
Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения холдинга на смартфоны китайской компании.
Обновлено в 07:38
Космос
15 августа туляки могут увидеть «Луну Осетра»
Именно "Луна Осетра" называется восьмое полнолуние, которое выпадает на 15 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Политика
Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Политика
Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтера
Точное местонахождение лидера волонтерского движения "Альтернатива" Олега Мельникова в Сирии пока не установлено, но, скорее всего, он находится на подконтрольной боевикам территории в Идлибе, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:38
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17
Обновлено в 08:52
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Политика
Москва объявила украинского дипломата персоной нон грата
Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил МИД России.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за ликвидацию комитета Рады
Пятый президент Незалежной Петр Порошенко снова раскритиковал обскакавшего его на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:45
Футбол
Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
Обновлено в 05:14
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин» за $ 2,35 млрд
Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает The New York Post.
Обновлено в 03:35
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19