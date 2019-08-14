Футбол

Жена Мамаева посетила мужа в колонииСпорт-Экспресс 04:55

Супруга российского полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана приехала к мужу, который отбывает срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
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