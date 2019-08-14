Футбол
Жена Мамаева посетила мужа в колонииСпорт-Экспресс 04:55
Супруга российского полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана приехала к мужу, который отбывает срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
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Лучшие моменты легендарного матча Кокорина и Мамаева в исправительной колонии №4
Eurosport.ruвчера в 05:18
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Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
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В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
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Происшествия
В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу
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Бизнесмен украинского происхождения из США Сэм Кислин, разоблачавший коррупционные схемы экс-президента Украины Петра Порошенко, прилетел в Киев.
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«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
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Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
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Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
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Путин и Трамп обсуждали отставку посла США в России Хантсмана — Песков
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков во время встречи с журналистами ответил на все интересующие вопросов журналистов.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.
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Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
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Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
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Гаджеты
Разработки программистов из Петербурга используют в новинках Huawei
По предварительным данным, новинки от Huawei с новым приложением дополненной реальности представят на рынке в первом квартале следующего года.
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Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
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Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
«Лион» купил экс-полузащитника «Арсенала» за € 25 млн
Условия сделки не разглашаются, однако, по информации Goal.com, сумма перехода составит € 25 млн.
Обновлено в 07:10
Происшествия
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
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Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
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Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерины в Севастополе
Президент России Владимир Путин встал на колено и, как галантный кавалер, поцеловал руку юной балерине во время своего визита в Академию Хореографии в Севастополе.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%
После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
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Политика
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено в 07:07
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Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
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Киров вошел в число самых жестоких к детям регионов
В Кировской области зафиксировано — 46 случаев. Мы неоднократно писали о нерадивых родителях.
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