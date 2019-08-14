Футбол

Жена Мамаева посетила мужа в колонииСпорт-Экспресс 04:55

Супруга российского полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана приехала к мужу, который отбывает срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
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Жена Мамаева навестила мужа в колонии

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Лучшие моменты легендарного матча Кокорина и Мамаева в исправительной колонии №4

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Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

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На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США

Бизнесмен украинского происхождения из США Сэм Кислин, разоблачавший коррупционные схемы экс-президента Украины Петра Порошенко, прилетел в Киев.
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«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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Политика

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
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Политика

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Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
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В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
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Политика

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Пресс-секретарь России Дмитрий Песков во время встречи с журналистами ответил на все интересующие вопросов журналистов.
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Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
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Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.
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Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
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Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
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Разработки программистов из Петербурга используют в новинках Huawei

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Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
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В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

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«Лион» купил экс-полузащитника «Арсенала» за € 25 млн

Условия сделки не разглашаются, однако, по информации Goal.com, сумма перехода составит € 25 млн.
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ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя

В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
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Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерины в Севастополе

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После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах.
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Атамбаеву предъявлены новые обвинения

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.
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Киров вошел в число самых жестоких к детям регионов

В Кировской области зафиксировано — 46 случаев. Мы неоднократно писали о нерадивых родителях.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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