с чего всё началось

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

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Происшествия 300-килограммового пациента срочно эвакуировали необычным способом Служба спасателей в Карачаево-Черкессии прибегла к необычному способу, когда потребовалось экстренно эвакуировать 300-килограммового пациента.

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