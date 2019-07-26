Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машинуЧемпионат 07:35
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с чего всё началось
— Паша сказал мне продать одну из машин, так как отец Паши забрал все деньги и на просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберёшь", — написала в "Инстаграме" Алана.Life.ru10:45
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Политика
В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
Обновлено 24 июля в 13:50
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Здоровье
Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов посетил с рабочим визитом Сергокалинский и Карабудахкентский район
В субботу, 27 июля министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов с рабочей поездкой посетил сразу два района.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась «постельным» снимком с подругой
Анфиса Чехова поздравила близкую подругу с днем рождения необычным способом, поделившись с подписчиками их совместным снимком в постели.
Обновлено в 13:25
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Футбол
Шюррле будет получать в «Спартаке» €3,5 млн в год
Ожидается, что головой оклад немца в составе красно-белых составит €3,5 млн.
Обновлено в 15:47
Происшествия
300-килограммового пациента срочно эвакуировали необычным способом
Служба спасателей в Карачаево-Черкессии прибегла к необычному способу, когда потребовалось экстренно эвакуировать 300-килограммового пациента.
Обновлено в 17:45
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Путин примет морской парад в День ВМФ в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, примет участие в морском параде, который пройдет в Петербурге и Кронштадте в честь празднования Дня ВМФ.
Обновлено в 12:55
Общество
Все поручения Беглова в ЖК «Северная долина» выполнили досрочно
Глава района Валерий Гарнец выступил с докладом и доложил Александру Беглову, что все его поручения выполнены досрочно.
Обновлено в 06:02
Наука
Найдена еще одна причина старения клеток
Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клетки – этот процесс известен как репликативное старение.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Рибери отказался от перехода в «Монако»
Бывший вингер «Баварии» Франк Рибери, ныне имеющий статус свободного агента, отказался вести переговоры о переходе в «Монако», сообщает L'Equipe.
Обновлено в 17:39
Политика
Nord Stream 2 AG призвал суд ЕС аннулировать дискриминационные меры
Оператор газовой магистрали «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратился в суд Евросоюза с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении трубопровода.
Обновлено вчера в 06:07
Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракету в целях обороны
Обновлено в 09:57
Футбол
Капитан «Сток Сити» сломал лодыжку в матче с «Лестером»
Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс, являющийся капитаном команды, получил серьезную травму в товарищеском матче против «Лестера».
Обновлено в 13:45
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено в 12:21
Футбол
Рамос: «Реал» обделался в матче с «Атлетико»
Обновлено в 06:08
Политика
Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе
Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
Обновлено в 01:26
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Обновлено в 16:38
Автоспорт
Феттель стартует последним на Гран-при Германии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет вынужден стартовать последним на Гран-при Германии.
Обновлено в 10:11