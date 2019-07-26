с чего всё началось

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

Армия и оружие Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время.

Общество Яшин анонсировал новую акцию протеста Вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля Яшин назвал «настоящими гражданами и героями».

Общество Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать Соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.

Шоу-бизнес Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.

Происшествия Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве «В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Общество Ученые объяснили жару в Европе и холод в России Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Единоборства Жена Дадашева подаст иск против судьи закончившегося смертью боя Супруга российского боксера Максима Дедашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка ее мужа с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в смерти спортсмена, передает Sport24.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Происшествия Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Политика Сенатор сравнил незаконную акцию в Москве с событиями на Украине-2014 Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сравнил незаконную акцию на Тверской улице в Москве с событиями на Украине 2014 года.

Общество В храме объяснили помощь митингующим на Тверской Иеромонах Иоанн объяснил РБК решение священнослужителей Храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке рядом с Тверской улицей в Москве пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции.

Политика Макрон встретится с Путиным 19 августа Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Космос NASA объяснило причину возникновения на Земле частых землетрясений Возникновение частых землетрясений может быть связано с отдалением Луны от планеты, что сказывается на скорости вращения.

Футбол Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака» Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".

Политика Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа Жители Украины раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за фотографию, которую он опубликовал с одесского пляжа в фейсбуке.

Политика Макрон объяснил протесты «желтых жилетов» несправедливостью во Франции Социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения являются теми неурегулированными проблемами Франции, которые приводят к протестам «желтых жилетов», заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Шоу-бизнес Никита Пресняков отмечает бумажную свадьбу с Аленой Красновой Знаменитость напомнила, что 27-го июля 2017-го года они с Никитой Пресняковым узаконили отношения, а сегодня отмечают бумажную свадьбу.

Происшествия В Подмосковье из Оки подняли тела погибших при крушении самолета В Серпуховском районе Московской области на поверхность из Оки подняли тела двух человек, которые погибли при крушении легкомоторного самолета.

Гаджеты Палки для селфи TM-2 и TM-3 предназначены для камер Ricoh Theta Компания Ricoh представила две палки для селфи, разработанные специально для использования с камерами серии Theta.