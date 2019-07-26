Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машинуЧемпионат 07:35
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с чего всё началось
— Паша сказал мне продать одну из машин, так как отец Паши забрал все деньги и на просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберёшь", — написала в "Инстаграме" Алана.Life.ru10:45
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища
Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время.
Обновлено в 13:25
Общество
Яшин анонсировал новую акцию протеста
Вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля Яшин назвал «настоящими гражданами и героями».
Обновлено в 14:05
Общество
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено в 09:01
Футбол
Киран Триппьер: «Одной из причин моего перехода стало то, что кое-что происходило за кулисами в „Тоттенхэме“»
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер рассказал, что на переход в мадридский клуб его повлияли, которые происходили за кулисами в «Тоттенхэме».
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Единоборства
Жена Дадашева подаст иск против судьи закончившегося смертью боя
Супруга российского боксера Максима Дедашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка ее мужа с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в смерти спортсмена, передает Sport24.
Обновлено в 13:38
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова прогулялась по Москве в вечернем платье
Обновлено в 11:39
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Политика
Сенатор сравнил незаконную акцию в Москве с событиями на Украине-2014
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сравнил незаконную акцию на Тверской улице в Москве с событиями на Украине 2014 года.
Обновлено в 13:46
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Иеромонах Иоанн объяснил РБК решение священнослужителей Храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке рядом с Тверской улицей в Москве пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции.
Обновлено в 16:30
Политика
Макрон встретится с Путиным 19 августа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
Обновлено в 13:22
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Космос
NASA объяснило причину возникновения на Земле частых землетрясений
Возникновение частых землетрясений может быть связано с отдалением Луны от планеты, что сказывается на скорости вращения.
Обновлено в 04:40
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Жители Украины раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за фотографию, которую он опубликовал с одесского пляжа в фейсбуке.
Обновлено в 11:35
Политика
Макрон объяснил протесты «желтых жилетов» несправедливостью во Франции
Социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения являются теми неурегулированными проблемами Франции, которые приводят к протестам «желтых жилетов», заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отмечает бумажную свадьбу с Аленой Красновой
Знаменитость напомнила, что 27-го июля 2017-го года они с Никитой Пресняковым узаконили отношения, а сегодня отмечают бумажную свадьбу.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Подмосковье из Оки подняли тела погибших при крушении самолета
В Серпуховском районе Московской области на поверхность из Оки подняли тела двух человек, которые погибли при крушении легкомоторного самолета.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
Палки для селфи TM-2 и TM-3 предназначены для камер Ricoh Theta
Компания Ricoh представила две палки для селфи, разработанные специально для использования с камерами серии Theta.
Обновлено в 04:50
Игры
Классическая трилогия Doom вышла на консолях
Bethesda выпустила версии Doom, Doom II и Doom 3 для всех актуальных консолей — PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 11:44