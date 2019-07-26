Происшествия

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машинуЧемпионат 07:35

На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
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с чего всё началось
— Паша сказал мне продать одну из машин, так как отец Паши забрал все деньги и на просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберёшь", — написала в "Инстаграме
" Алана.
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