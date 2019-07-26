Происшествия

Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиляРИА Новости 08:16

По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене. По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.
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с чего всё началось
— Паша сказал мне продать одну из машин, так как отец Паши забрал все деньги и на просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберёшь", — написала в "Инстаграме
" Алана.
Life.ru10:45

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«Отец Паши забрал все деньги». Алана Мамаева объяснила, почему продает «Гелендваген» мужа

Sport24.ru08:51

Отец Мамаева забрал у жены футболиста все деньги

РЕН ТВ10:48

Жена Мамаева продает автомобиль супруга

Газета.Ru25 июля в 22:14

Алана Мамаева объяснила, почему продаёт «Гелендваген» мужа

News.ru09:25

«Отец Паши забрал все деньги». Жена Мамаева объяснила, почему вынуждена продать Гелендваген мужа

Спорт-Экспресс08:15

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

Чемпионат07:35

Жена Павла Мамаева рассказала, почему продаёт «гелендваген» мужа

Life.ru10:45
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
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Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
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В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
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В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Обновлено в 07:27
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Появился холодильник, который охлаждает шесть банок жидкости за минуту

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«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 13:57
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Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
Обновлено вчера в 20:47
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Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 20:22
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Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
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Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
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В Серпуховском районе Подмосковья из реки подняты на поверхность тела двух погибших человек, находившихся в потерпевшем крушение гидросамолете.
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Рост ВВП США замедлился во II квартале

Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
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В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

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Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
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Полиция вытеснила участников митинга в Москве с Трубной площади

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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