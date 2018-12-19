Футбол

Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом
Национальная служба новостей
07:51

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что идеальным клубом для её мужа является ЦСКА.
Национальная служба новостей07:51

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Жена Мамаева: По закону всех должны отпустить, это показательная порка

Нева Спорт09:54

«Он должен будет найти всех шлюх и поехать к ним со мной». Алана Мамаева поставила условия мужу

Советский спорт08:00

Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом

RT на русском07:16

Жена Мамаева нашла для мужа идеальный клуб

News.ru07:11

«У них нет команды». Жена Мамаева рассказала о футболистах «Краснодара»

Спорт-Экспресс08:27

Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом

Национальная служба новостей07:51

Жена Мамаева назвала идеальный клуб для мужа. Краснодар она считает колхозом

Sport24.ru06:55
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Реал» объявил стартовый состав на матч клубного ЧМ с «Касима Антлерс»

Обновлено в 10:27
Футбол

Моуриньо: «У МЮ есть будущее без меня, а у меня есть будущее без МЮ»

Обновлено в 10:40
Футбол

Моуринью может возглавить «Реал»

Отмечается, "Реал" планирует подписать контракт с Моуринью после 1 июля, иначе придется заплатить неустойку "Манчестер Юнайтед" в размере 5 млн евро.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Зенит» пожелал Сульшеру удачи в «МЮ»

Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г. 45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф".
Обновлено в 05:07
Футбол

Торрес и Вилья посетили новый стадион «Атлетико»

Экс-футболисты мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес и Давид Вилья побывали на новом стадионе клуба — «Ванда Метрополитано».
Обновлено в 10:48
Футбол

«Фрозиноне» назначил нового главного тренера

Клуб итальянской серии А «Фрозиноне» объявил о назначении Марко Барони новым главным тренером команды.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»

Три футболиста «Лиона» попали в сферу трансферных интересов «Барселоны».
Обновлено в 07:22
Футбол

«Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым

Калинингрдская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:24
Футбол

ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева

Пресс-служба ЦСКА после назначения Уле Гуннара Сульшера в "МЮ" вспомнила о разговоре с норвежским специалистом, который состоялся в январе 2018 года.
Обновлено в 09:38
Футбол

Месси заблокировал возможный переход Пепе в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наложил запрет на планы руководства клуба подписать центрального защитника Пепе, сообщает Don Balon.
Обновлено в 08:28
Футбол

Кокорин посоветовал россиянам прочесть роман «Граф Монте-Кристо»

Обновлено в 06:35
Футбол

Три защитника «Ротора» расторгли контракты с клубом

Три футболиста волгоградского «Ротора» покинули команду. Защитники Роман Бугаев, Максим Карпов и Исмаил Эдиев расторгли контракты с клубом.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку

Обновлено в 08:17
Футбол

Президент «Интера»: «Мы раздавим всех на поле и за его пределами!»

Президент «Интера» Стивен Чжан произнес пламенную речь на рождественском ужине клуба.
Обновлено в 07:49
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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