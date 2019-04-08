Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»Sport.ru 11:44

Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.

Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»

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