Футбол
Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»Sport.ru 11:44
Супруга футболиста напомнила, что, если контракт будет расторгнут в одностороннем порядке, то клубу придётся заплатить солидный штраф. Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин обвиняются в избиении трёх человек в центре Москвы.
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Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по Донбассу
Кандидат на пост президента Украины считает, что должен быть создан формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире местного телевидения заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным для прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Экономика
Pinterest планирует IPO с привлечением до 1,5 миллиардов долларов
Ценовой диапазон Pinterest в Сан-Франциско от 15 до 17 долларов за акцию оценивается примерно в 11 миллиардов долларов, что ниже 12 миллиардов долларов в последнем раунде частного финансирования.
Обновлено в 11:57
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Российские корабли Тихоокеанского флота прибыли в Манилу
Большие противолодочные суда "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Иркут" Тихоокеанского флота России прибыли с неофициальным визитом в филиппинскую столицу Манилу, заявили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Общество
Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
Обновлено в 09:33
Футбол
Томас Тухель: «Чупо-Мотингу не хватает уверенности»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объяснил промах нападающего Эрика Чупо-Мотинга по пустым воротам в матче чемпионата Франции против «Страсбура» (2:2). — Думаю, Чупо-Мотингу не хватает уверенности, — сказал Тухель.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Названы регионы-лидеры России по числу погибших в ДТП
Обновлено в 00:32
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Сочи потушили пожар в частном доме
Обновлено в 15:34
Энергетика
Нефть эталонных марок продолжает дорожать
Нефть эталонных марок продолжает дорожать.
Обновлено в 01:46
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
Экономика
Российских автомобилистов ждут два новых налога
Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana
Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Политика
У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.
Обновлено в 11:16
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Хоккей
«Лос-Анджелес» хочет предложить контракт Прохоркину
Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» хочет предложить контракт российскому нападающему петербургского СКА Николаю Прохоркину, сообщает LA Kings Insider со ссылкой на генерального менеджера команды Роба Блэйка.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Наука
Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль
Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 07:31