Футбол

Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»Sport.ru 11:44

Супруга футболиста напомнила, что, если контракт будет расторгнут в одностороннем порядке, то клубу придётся заплатить солидный штраф. Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин обвиняются в избиении трёх человек в центре Москвы.
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Жена Мамаева ответила Галицкому по поводу расторжения контракта

Газета.Ru15:26

Жена Мамаева: «Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут»

Матч ТВ11:34

Жена Мамаева: «Пока Павел не выйдет, „Краснодар“ не может расторгнуть с ним контракт»

Бомбардир.ру11:44

Жена Мамаева заявила, что «Краснодар» не имеет права расторгать контракт с футболистом

RT на русском09:16

Алана Мамаева: «Пока Паша не выйдет, „Краснодар“ не может расторгнуть с ним контракт»

Спорт-Экспресс11:03

Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»

Sport.ru11:44

Алана Мамаева: Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут

КП - Кубань08:22
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Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по Донбассу

Кандидат на пост президента Украины считает, что должен быть создан формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире местного телевидения заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным для прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Экономика

Pinterest планирует IPO с привлечением до 1,5 миллиардов долларов

Ценовой диапазон Pinterest в Сан-Франциско от 15 до 17 долларов за акцию оценивается примерно в 11 миллиардов долларов, что ниже 12 миллиардов долларов в последнем раунде частного финансирования.
Обновлено в 11:57
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Российские корабли Тихоокеанского флота прибыли в Манилу

Большие противолодочные суда "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Иркут" Тихоокеанского флота России прибыли с неофициальным визитом в филиппинскую столицу Манилу, заявили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Общество

Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре

Обновлено в 09:33
Футбол

Томас Тухель: «Чупо-Мотингу не хватает уверенности»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объяснил промах нападающего Эрика Чупо-Мотинга по пустым воротам в матче чемпионата Франции против «Страсбура» (2:2). — Думаю, Чупо-Мотингу не хватает уверенности, — сказал Тухель.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Названы регионы-лидеры России по числу погибших в ДТП

Обновлено в 00:32
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Сочи потушили пожар в частном доме

Обновлено в 15:34
Энергетика

Нефть эталонных марок продолжает дорожать

Нефть эталонных марок продолжает дорожать.
Обновлено в 01:46
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
Экономика

Российских автомобилистов ждут два новых налога

Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana

Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество

Меган Маркл отказалась от королевских акушеров

Обновлено вчера в 11:46
Политика

Иран признал армию США террористической организацией

Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Футбол

«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Политика

У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.
Обновлено в 11:16
Политика

Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Хоккей

«Лос-Анджелес» хочет предложить контракт Прохоркину

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» хочет предложить контракт российскому нападающему петербургского СКА Николаю Прохоркину, сообщает LA Kings Insider со ссылкой на генерального менеджера команды Роба Блэйка.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Наука

Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 07:31
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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