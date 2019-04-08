Жена Мамаева: «Краснодар» не имеет права разорвать контракт с мужемГазета.Ru 10:03

Алана Мамаева, жена арестованного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, уверена, что клуб не может расторгнуть соглашение с футболистом, передает "Комсомольская правда". По словам девушки, контракт будет действителен до тех пор, пока игрок сидит за решеткой в СИЗО.

Жена Мамаева: «Краснодар» не имеет права разорвать контракт с мужем

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