Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгодаВести.Ru 04:45
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок. Об этом она сообщила своим читателям на личной странице в Instagram.
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