Футбол
Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стекломСоветский спорт 08:50
Дарья Валитова сообщила, что виделась с Кокориным, который находится под арестом в СИЗО. Напомним, 19 марта, полузащитнику Зенита исполнилось 28 лет.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Экономика
МТС снизила оценку затрат на «закон Яровой»
Оператор МТС снизил оценку затрат, необходимых для исполнения «закона Яровой», на 10 млрд руб. в течение пяти лет, следует из сообщения компании по результатам финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено в 09:57
Космос
NASA предупредило, что к Земле приближается крупный астероид
Объект должен максимально сблизиться с планетой 22 марта Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем отделяет планету от Луны, сообщает сайт NASA.
Обновлено 17 марта в 23:15
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
Обновлено в 10:06
Политика
Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами
Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.
Обновлено в 03:51
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Политика
Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к землякам с трогательным посланием.
Обновлено в 10:32
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Технологии
Spotify летом выходит на российский рынок
Музыкальный сервис Spotify хочет выйти на Россию, что может сместить расстановку сил на рынке стриминга музыки.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть
Полиция в Воронежской области начала проверку по факту нападения подростков на бездомного человека: молодые люди и девушка засняли избиение на видео и выложили кадры в интернет.
Обновлено в 09:39
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Транспорт
В Петербурге выпустили на линию 10 электробусов
Десять автобусов с электрическим двигателем начали обслуживать маршрут №128 в Санкт-Петербурге, между Наличной улицей на Васильевском острове и Аптекарской набережной на Петроградской стороне.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Ученые доказали, что сладкие напитки вызывают преждевременную смерть
Употребление газировки и других сладких напитков в большом количестве существенно повышает риск ранней смерти от болезней сердца, сосудов и рака.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Политика
Путин поговорил с Назарбаевым после его отставки
Обновлено в 11:19
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком
На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Экономика
Греф: компании из расследования OCCRP не имеют отношения к Сбербанку
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что все компании, упомянутые в расследовании OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) по «Тройке Диалог» не имеют никакого отношения к Сбербанку.
Обновлено в 10:48
Авто
«Яндекс» договорился с Hyundai о разработке беспилотных автомобилей
«Яндекс» и производитель автокомпонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о планах создать программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:42
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Политика
Помпео заявил, что США хотят иметь больше общих интересов с Россией
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что хотел бы, чтобы у США и России было больше общих интересов.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41