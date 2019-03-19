Футбол

Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стекломСоветский спорт вчера в 08:50

Дарья Валитова сообщила, что виделась с Кокориным, который находится под арестом в СИЗО. Напомним, 19 марта, полузащитнику Зенита исполнилось 28 лет.
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Жена Кокорина в день рождения навестила мужа в СИЗО

Газета.Ruвчера в 17:20

Жена Кокорина рассказала о встрече с мужем в СИЗО

ФАНвчера в 10:54

Жена Кокорина: «Сегодня видела Сашу. Правда, на расстоянии и за стеклом»

Евро-футбол.рувчера в 09:06

Жена Кокорина: «Видела Сашу. Правда, на расстоянии»

Спорт-Экспрессвчера в 09:35

Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стеклом

Советский спортвчера в 08:50

Жена Кокорина: «Сегодня видела Сашу. Правда, на расстоянии и за стеклом»

Sport24.ruвчера в 08:37
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Армия и оружие

Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии

Обновлено вчера в 18:27
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено вчера в 15:50
Культура

«Ривердейл» почтит память Люка Перри

Исполнительный продюсер сериала "Ривердейл" Роберто Агирре-Сакаса сообщил, что шоу намерено почтить память актера Люка Перри, передает ABC News.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта

Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет

Обновлено вчера в 18:31
Политика

В Казахстане сегодня принесет присягу новый президент страны

Правивший почти 30 лет Нурсултан Назарбаев передал свой пост Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Космос

Уволенный сотрудник киностудии «слил» в Сеть полный сюжет последних «Мстителей»

ImLeaking утверждает, что знает полный сюжет кинокомикса, равно как и то, что произойдет с его героями.
Обновлено 18 марта в 12:31
Политика

Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики

Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 12:52
Политика

Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках

В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Культура

Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»

На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено вчера в 17:13
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Минтранс США проверяет сертификацию Boeing 737 MAX

Министерство транспорта США проверяет, не нарушило ли Федеральное авиационное управление страны нормы безопасности, разрешив полеты лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено 17 марта в 22:03
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения

Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено вчера в 21:43
Культура

Наталия Орейро рассказала, что чувствует себя «почти русской»

В преддверии нового тура Орейро призналась, что чувствует себя «почти русской».
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Игры

20 минут игрового процесса ремейка System Shock

Обновлено вчера в 17:50
Политика

Задержанного украинского моряка прооперировали в Москве

Украинскому моряку, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве, сообщает RT со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

Обновлено вчера в 23:03
Космос

Астронавты NASA проведут замену аккумуляторов на МКС

Астронавты NASA проведут 22 и 29 марта два выхода в космос с борта Международной космической станции для замены никель-водородных аккумуляторов на более новые и мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика

Росстат изменит методологию расчета доходов россиян

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено вчера в 11:35
Интернет

Instagram запустил функцию для покупок в приложении

Обновлено вчера в 10:48
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено вчера в 19:01
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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