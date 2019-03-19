Футбол
Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стекломСоветский спорт 08:50
Дарья Валитова сообщила, что виделась с Кокориным, который находится под арестом в СИЗО. Напомним, 19 марта, полузащитнику Зенита исполнилось 28 лет.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Елизавету Боярскую раскритиковали за изможденный вид
Елизавета Боярская сама спровоцировала критику поклонников в свой адрес, Она опубликовала в Instagram фото без макияжа и в подробностях рассказала, чем занималась в последнее время.
Обновлено в 03:54
Спорт
Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону
Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 09:14
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Политика
Экс-глава комитета конгресса США подал иск против Twitter на $250 млн
Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на сумму 250 миллионов долларов против Twitter и нескольких его пользователей, обвинив социальную сеть в "теневой блокировке консерваторов" с целью повлиять на выборы в конгресс в 2018 году, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Шойгу рассказал, когда будет закончена очистка Арктики
Очистку Арктики от мусора в местах базирования Вооруженных Сил подразделения закончат уже в нынешнем году.
Обновлено в 04:22
Кино
ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.
Обновлено в 06:02
Общество
Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Авто
АвтоВАЗ планирует увеличить производство автомобилей Lada Vesta
Ижевский завод ПАО «АвтоВАЗ» запланировал в 2019 году увеличить производство автомобилей Lada Vesta, 18 марта сообщает портал Drom.ru.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Общество
Московский планетарий анонсировал «воронье» полнолуние 21 марта
Предвещающее конец зимы полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта, сообщает во вторник Московский планетарий.
Обновлено в 06:49
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Транспорт
За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Супруга Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила о беременности
Супруга известного актера и режиссера Тиграна Кеосаяна российская журналистка Маргарита Симоньян сообщила о своей новой беременности.
Обновлено в 09:09
Спорт
Иржи Гамза: «Двери в сборную для Коукаловой не закрыты»
Габриэла знает номер моего телефона. Я не считаю ее возвращение чем-то невозможным. Двери в сборную для нее не закрыты.
Обновлено в 08:49
Политика
Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины
Половина избирателей не собирается голосовать за действующего президента "ни при каких обстоятельствах" Действующий украинский лидер Петр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования социологической группы "Рейтинг".
Обновлено в 09:12
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Общество
Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей
Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:26
Политика
Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики
Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы
В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка
В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Космос
Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент
Обновлено в 08:00
Происшествия
Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске
История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли нашли способ ускорить развод
София Гарбовская, редактор ленты новостей В декабре Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец подписали соглашение об опеке над шестью детьми и, казалось бы, после двух лет судебных тяжб смогли наконец вздохнуть спокойно.
Обновлено в 09:05