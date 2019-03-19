Футбол

Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стекломСоветский спорт 08:50

Дарья Валитова сообщила, что виделась с Кокориным, который находится под арестом в СИЗО. Напомним, 19 марта, полузащитнику Зенита исполнилось 28 лет.
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Жена Кокорина: «Сегодня видела Сашу. Правда, на расстоянии и за стеклом»

Евро-футбол.ру09:06

Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стеклом

Советский спорт08:50

Жена Кокорина: «Сегодня видела Сашу. Правда, на расстоянии и за стеклом»

Sport24.ru08:37
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Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Елизавету Боярскую раскритиковали за изможденный вид

Елизавета Боярская сама спровоцировала критику поклонников в свой адрес, Она опубликовала в Instagram фото без макияжа и в подробностях рассказала, чем занималась в последнее время.
Обновлено в 03:54
Спорт

Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону

Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 09:14
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Политика

Экс-глава комитета конгресса США подал иск против Twitter на $250 млн

Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на сумму 250 миллионов долларов против Twitter и нескольких его пользователей, обвинив социальную сеть в "теневой блокировке консерваторов" с целью повлиять на выборы в конгресс в 2018 году, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Шойгу рассказал, когда будет закончена очистка Арктики

Очистку Арктики от мусора в местах базирования Вооруженных Сил подразделения закончат уже в нынешнем году.
Обновлено в 04:22
Кино

ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище

Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.
Обновлено в 06:02
Общество

Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Авто

АвтоВАЗ планирует увеличить производство автомобилей Lada Vesta

Ижевский завод ПАО «АвтоВАЗ» запланировал в 2019 году увеличить производство автомобилей Lada Vesta, 18 марта сообщает портал Drom.ru.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Общество

Московский планетарий анонсировал «воронье» полнолуние 21 марта

Предвещающее конец зимы полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта, сообщает во вторник Московский планетарий.
Обновлено в 06:49
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Транспорт

За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро

Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Супруга Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила о беременности

Супруга известного актера и режиссера Тиграна Кеосаяна российская журналистка Маргарита Симоньян сообщила о своей новой беременности.
Обновлено в 09:09
Спорт

Иржи Гамза: «Двери в сборную для Коукаловой не закрыты»

Габриэла знает номер моего телефона. Я не считаю ее возвращение чем-то невозможным. Двери в сборную для нее не закрыты.
Обновлено в 08:49
Политика

Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины

Половина избирателей не собирается голосовать за действующего президента "ни при каких обстоятельствах" Действующий украинский лидер Петр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования социологической группы "Рейтинг".
Обновлено в 09:12
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Общество

Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей

Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Омске потушили пожар на заводе

Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:26
Политика

Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики

Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы

В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка

В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Наука

Главную математическую премию мира впервые присудили женщине

Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Космос

Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент

Обновлено в 08:00
Происшествия

Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске

История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли нашли способ ускорить развод

София Гарбовская, редактор ленты новостей В декабре Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец подписали соглашение об опеке над шестью детьми и, казалось бы, после двух лет судебных тяжб смогли наконец вздохнуть спокойно.
Обновлено в 09:05
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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