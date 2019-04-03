Футбол

Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»Матч ТВ 16:53

Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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«Этот ад никогда не закончится»: жена Кокорина оценила заседание суда по делу футболистов

РЕН ТВ17:24

Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

Матч ТВ16:53

«Кажется, этот ад никогда не закончится». Валитова - о решении суда по Кокорину

Спорт-Экспресс16:31

Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

Sportbox.RU16:53

Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится. Больно и страшно»

Sport24.ru16:29

Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится». ФОТО

Sport.ru17:28
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
Общество

Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Экономика

Отпущение долгов

МКК "Смсфинанс" в марте поставила эксперимент — простила заемщикам долги на 500 тыс. рублей.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева

Репрессиями власти Ингушетии отбирают у народа право на собрания, прокомментировали новость об аресте Ахмеда Барахоева пользователи Facebook.
Обновлено в 16:03
Политика

Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике

Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Неймар возобновит тренировки в среду. Он не играет с 23 января

Нападающий "ПСЖ" Неймар продолжает восстанавливаться после перелома пятой плюсневой кости ноги, полученного 23 января во время матча 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0). Как сообщает официальный Твиттер парижан, 27-летний бразилец приступит к тренировкам в среду.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в зал суда

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве было окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ.
Обновлено в 07:30
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Обновлено в 14:52
Экономика

Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский высказался по «русскому вопросу»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 13:29
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»

В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом".
Обновлено в 17:48
Путешествия

Страховщики назвали самые опасные страны для россиян

"Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Политика

В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России

Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено в 10:18
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Общество

В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире

К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
Обновлено в 16:01
Экономика

Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Политика

Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста

Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено в 17:46
Политика

Пенс предрек Германии судьбу «заложника России»

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» сделает немецкую экономику заложником России.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован

В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Политика

Мэй договорилась с оппозицией о поиске позиции по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин провели переговоры.
Обновлено в 13:24
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Политика

Генсек НАТО призвал улучшить отношения с Россией

«Россия никуда не уйдет, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал генсек, выступая в Вашингтоне на 70-летнем юбилее НАТО.
Обновлено в 16:50
Политика

Новый президент Казахстана встретился с Путиным

Обновлено в 13:26
Футбол

Система VAR впервые была использована в российском футболе

Система видеопомощи арбитрам (VAR) была впервые применена в матче под эгидой Российского футбольного союза.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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