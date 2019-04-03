Футбол
Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»Матч ТВ 16:53
Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
Общество
Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Отпущение долгов
МКК "Смсфинанс" в марте поставила эксперимент — простила заемщикам долги на 500 тыс. рублей.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу
Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева
Репрессиями власти Ингушетии отбирают у народа право на собрания, прокомментировали новость об аресте Ахмеда Барахоева пользователи Facebook.
Обновлено в 16:03
Политика
Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике
Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Неймар возобновит тренировки в среду. Он не играет с 23 января
Нападающий "ПСЖ" Неймар продолжает восстанавливаться после перелома пятой плюсневой кости ноги, полученного 23 января во время матча 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0). Как сообщает официальный Твиттер парижан, 27-летний бразилец приступит к тренировкам в среду.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в зал суда
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве было окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ.
Обновлено в 07:30
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский высказался по «русскому вопросу»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 13:29
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом".
Обновлено в 17:48
Путешествия
Страховщики назвали самые опасные страны для россиян
"Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Политика
В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России
Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено в 10:18
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Общество
В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире
К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
Обновлено в 16:01
Экономика
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь
Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено в 17:46
Политика
Пенс предрек Германии судьбу «заложника России»
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» сделает немецкую экономику заложником России.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Политика
Мэй договорилась с оппозицией о поиске позиции по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин провели переговоры.
Обновлено в 13:24
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Политика
Генсек НАТО призвал улучшить отношения с Россией
«Россия никуда не уйдет, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал генсек, выступая в Вашингтоне на 70-летнем юбилее НАТО.
Обновлено в 16:50
Политика
Новый президент Казахстана встретился с Путиным
Обновлено в 13:26
Футбол
Система VAR впервые была использована в российском футболе
Система видеопомощи арбитрам (VAR) была впервые применена в матче под эгидой Российского футбольного союза.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12