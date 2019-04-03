Футбол
Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»Матч ТВ 16:53
Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram
Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено вчера в 11:23
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Политика
В окружении Порошенко отказали Зеленскому в дебатах на стадионе
Сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение с предложением провести предвыборные дебаты на самом большом стадионе Киева — спорткомплексе «Олимпийский».
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено в 13:29
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:27
Баскетбол
«Нижний Новгород» проиграл «Антверпу» и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА
«Нижний Новгород» на выезде проиграл «Антверп Джайентс» и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА.
Обновлено в 16:25
Авто
Путин откроет завод Mercedes-Benz
Сегодня, 3 апреля, состоится открытие завода немецкого автобренда в Подмосковье. Строительство началось летом 2017 года.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Экономика
ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефона
Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона.
Обновлено в 13:57
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Гаджеты
Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса
В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
Обновлено в 13:22
Политика
Украина запретила авиаперелеты с Россией
После визита в Москву кандидата в президента Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука правительство Украины приняло решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией, инициатором нововведения выступило МВД Украины.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие
Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в конце февраля.
Обновлено в 12:02
Футбол
«Вердер» обыграл «Шальке» и пробился в полуфинал Кубка Германии
"Вердер" в гостях выиграл у "Шальке" (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии. У победителей отличились Милот Рашица и Дави Классен.
Обновлено в 16:38
Здоровье
Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов
Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.
Обновлено в 14:19
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ
В открытый доступ попали более 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками, названиями учетных записей, они были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.
Обновлено в 15:09
Экономика
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь
Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Обновлено в 16:15
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Опрос показал шансы Зеленского и Порошенко во втором туре
Почти половина украинцев проголосуют за актера Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, а за его оппонента – нынешнего главу государства Петра Порошенко свой голос отдадут лишь 19,8% - таковы данные экзит-пола, проведенного телеканалами "112 Украина" и NewsOne совместно с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг".
Обновлено в 15:32