Футбол

Жена Кисслинга проходила некоторые тесты за мужа
Бомбардир.ру
14:39

Бывший нападающий сборной Германии Штефан Кисслинг рассказал, что некоторые упражнения за него выполняла жена.
Бомбардир.ру14:39

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Кисслинг: во время карьеры некоторые пробежки в межсезонье делала за меня жена

Чемпионат13:55

СМИ: жена бывшего игрока сборной Германии сдавала фитнес-тесты вместо мужа

Спорт-Экспресс13:39

Легенда «Байера» Кисслинг просил жену сдавать за него предсезонные тесты

Матч ТВ13:27

Штефан Кисслинг: «Жена летом сдавала фитнесс-тесты вместо меня, надевая датчики»

Sports.ru14:24

Экс-игрок «Байера» признался, что жена иногда сдавала за него фитнес-тесты

РИА Новости11:01

Экс-игрок «Байера» Кисслинг признался, что жена проходила за него фитнес-тесты

Sport24.ru13:35

Жена форварда сборной Германии сдавала тесты вместо него

Евро-футбол.рувчера в 16:46
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Футбол

«Реал» забил «Мелилье» шесть мячей в Кубке Испании

Мадридский "Реал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу разгромил "Мелилью", выступающую в третьем по силе дивизионе страны, со счетом 6:1. По итогам двух встреч "сливочные" прошли в следующий раунд турнира.
Обновлено в 14:24
Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено в 14:00
Футбол

Ротенберг получил повреждение «крестов» и будет прооперирован

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0), который состоялся накануне, 5 декабря.
Обновлено в 14:19
Футбол

Ахметов завоевал награду лучшего молодого футболиста РПЛ

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем национальной премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.
Обновлено в 14:24
Футбол

Тренер сборной России отметил неудобство календаря отбора на ЧЕ-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года вызывает определенные неудобства.
Обновлено в 13:06
Футбол

Уже шестой матч чемпионата Франции был перенесен из-за беспорядков

Стало известно, что матч 17-го тура Лиги 1 между "Нимом" и "Нантом" также был перенесен на неопределенную дату в связи с беспорядками во Франции.
Обновлено в 14:51
Футбол

КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака»

КДК РФС перенес на 13 декабря рассмотрение расистских выкриков болельщиками «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
Обновлено в 07:19
Футбол

Фовард Пентек забил 16 голов в 16 матчах за «Дженоа»

Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек забил гол «Виртус Энтелле» (2:2, идет второй тайм) в матче 1/16 финала Кубка Италии.
Обновлено в 14:51
Футбол

«Вест Хэм» хочет приобрести игрока «МЮ»

Обновлено в 14:50
Футбол

Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Полузащитники московского «Локомотива» и сборной России Антон и Алексей Миранчуки поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили срок заключения под стражу до 8 февраля.
Обновлено в 10:53
Футбол

Защитник «Ливерпуля» выбыл на полтора месяца

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес пропустит около шести недель из-за травмы, полученной в матче АПЛ против «Бернли».
Обновлено в 12:01
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
Обновлено в 10:24
Футбол

Орлов: «„Зенит“ непрофессионального готовится к игре»

Известный комментатор Геннадий Орлов обвинил игроков "Зенита" в ненадлежащей подготовке к матчам.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Интер» настроен подписать Дармиана

По информации CalcioMercato, "Интер" решительно настроен подписать Дармиана в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 13:27
Футбол

Защитник «Анжи»: не знаем, что будет после матча со «Спартаком». Хотим победить

Защитник «Анжи» Игорь Удалый поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который пройдёт 8 декабря.
Обновлено в 14:10
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Штефан Кисслинг
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий. За национальную сборную дебютировал 28 марта 2007 года в товарищеском матче против сборной Дании.
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