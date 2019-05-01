Жена Касильяса — об инфаркте супруга: «Икер отделался лишь испугом»Sport24.ru 16:25

Жена вратаря «Порту» Икера Касильяса Сара Карбонеро опубликовала в инстаграме фотографию с мужем. Она сообщила, что легендарный голкипер отделался лишь испугом после сердечного приступа. Сегодня стало известно, что 37-летний футболист перенес инфаркт на тренировке и был срочно госпитализирован.

Жена Касильяса — об инфаркте супруга: «Икер отделался лишь испугом»

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