Футбол

Жена Касильяса — об инфаркте супруга: «Икер отделался лишь испугом»Sport24.ru 16:25

Жена вратаря «Порту» Икера Касильяса Сара Карбонеро опубликовала в инстаграме фотографию с мужем. Она сообщила, что легендарный голкипер отделался лишь испугом после сердечного приступа. Сегодня стало известно, что 37-летний футболист перенес инфаркт на тренировке и был срочно госпитализирован.
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Жена Касильяса рассказала о состоянии мужа

RT на русском16:39

Жена Касильяса — об инфаркте футболиста: «Таким образом жизнь напоминает нам, что нужно ценить каждый миг»

Sportbox.RU16:46

Жена Касильяса — об инфаркте футболиста: «Таким образом жизнь напоминает нам, что нужно ценить каждый миг»

Матч ТВ16:46

Жена Касильяса: он отделался всего лишь испугом

Газета.Ru17:00

Жена Касильяса — об инфаркте супруга: «Икер отделался лишь испугом»

Sport24.ru16:25

Жена Касильяса: к счастью, Икер отделался лишь испугом

Чемпионат16:14

Супруга Касильяса навестила мужа в больнице: «Отделались только испугом». ФОТО

Sport.ru16:13
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Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Общество

Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции

Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 09:08
Авто

Эксперты дали рекомендации о подготовке авто перед дальней поездкой

Обновлено в 09:11
Происшествия

Город у черного горя: Киев готовится к новым беспорядкам в Одессе

"Герой" с дробовиком Следствие по событиям 2 мая 2014 года в Одессе с самого начала разделили на несколько уголовных производств.
Обновлено в 17:02
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Наука

Таяние шельфового ледника Росса ускорила теплая поверхность океана

Оказалось, что таяние шельфового ледника Росса происходит из-за теплых поверхностных вод океана, нагреваемых солнцем.
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие

Сирийские курды хотят участвовать в переговорах в астанинском формате

Курдский "Сирийский демократический совет" (политическое крыло "Сирийских демократических сил" (SDF)) хотел бы принимать участие в переговорах астанинского формата по Сирии, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" Бассам Сакер.
Обновлено в 15:00
Политика

Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России

При президенте Дональде Трампа США приняли ядерную доктрину, предусматривающую модернизацию ядерной триады страны, разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности.
Обновлено в 18:25
Авто

В РФ в апреле снизились цены на автомобили с пробегом

Как сообщают эксперты аналитического издания «АВТОСТАТ», в РФ в апреле 2019 года снизились на 1,7 процентов цены на автомобили с пробегом.
Обновлено в 13:09
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол

Маурицио Сарри: «Рюдигер выбыл из строя как минимум на три месяца»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что немецкий защитник Антонио Рюдигер выбыл из строя как минимум на три месяца из-за травмы колена.
Обновлено в 16:37
Общество

Проблемы коттеджей, которые коснутся каждого

Елена Андреева уверена, что основная проблема строительства малоэтажного жилья кроется в ее бессистемности.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подвергла критике поведение Меган Маркл

Звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассмотрела соперничество герцогинь на фоне ситуации с родами.
Обновлено в 10:33
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено в 11:09
Общество

В Новосибирске прошла «Монстрация»

Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»

Обновлено в 15:00
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Сара Карбонеро
Испанская модель
Испанская модель и спортивная журналистка. В июле 2009 года Карбонеро, подруга Икера Касильяса, была признана самым сексуальным репортёром в мире по версии FHM USA. На чемпионате мира по футболу 2010 года Карбонеро во время матча между Испанией и Швейцарией, по мнению болельщиков, отвлекла голкипера испанской сборной Икера Касильяса, что привело к неожиданной победе швейцарской сборной.
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