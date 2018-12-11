Происшествия

В СМИ появились аудиозаписи угроз Глушакова в адрес супруги
RT на русском
10:47

В сети опубликованы аудиозаписи с угрозами полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова в адрес его супруги Дарьи.
RT на русском10:47

Подробнее о событии

Жена Глушакова обвинила капитана «Спартака» в намерении убить ее

Газета.Ru10:08

В СМИ появились аудиозаписи угроз Глушакова в адрес супруги

RT на русском10:47

Жена капитана «Спартака» написала на него заявление из-за угроз

Lenta.ru09:30

Жена Глушакова подала заявление в полицию из-за угроз в свой адрес

Вести.Ru09:00

Московская полиция проверит футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова по факту угроз в адрес его жены Дарьи

Эхо Москвы08:30

Жена Глушакова написала заявление в полицию из-за угроз со стороны мужа

РИА Новости08:27

Адвокат Князев дал правовую оценку угрозам Глушакова в адрес жены

Чемпионат10:46
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Происшествия

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.
Обновлено в 10:30
Происшествия

При пожаре на мебельной фабрике в Щелково пострадал один человек

Один человек пострадал в результате крупного пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щёлкове, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Москве в мусорном контейнере нашли задушенную женщину

Обновлено в 10:05
Происшествия

В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300

На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Неизвестные обокрали дом главного тренера сборной России по фехтованию

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что неизвестные похитили часы и ювелирные изделия из его частного дома.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку

Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
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Происшествия

Мосгорсуд приговорил экс-участкового к 13 годам за госизмену

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На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

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Происшествия

Мемориал Солженицыну под Владимиром разбили за один день

Табличку в память о визите Нобелевского лауреата Александра Солженицына в Гусь-Хрустальный установили накануне празднования 100-летнего юбилея писателя, который отмечают 11 декабря.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Полицейских обвинили в унижении изнасилованной 13-летней девочки

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 9 декабря в ОВД «Замоскворечье» в центре Москвы, куда была доставлена 13-летняя девочка с признаками изнасилования.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Кокорин впал в «легкую депрессию» из-за условий в СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин впал в «легкую депрессию» из-за условий содержания в СИЗО «Бутырка».
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Рекламные экраны в Москве шесть часов показывали порно

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Водитель сбил пешехода на востоке Москвы

На востоке столицы автомобиль совершил наезд на пешехода, водитель с места происшествия скрылся, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено в 10:45
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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