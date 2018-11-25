Общество

Жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства
РБК
06:32

Жена телеведущего Сергея Брилева Ирина опровергла информацию о получении британского гражданства и о покупке недвижимости в Лондоне. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «Дождь» в эфире программы «Бремя новостей». «Никакого гражданства Великобритании у меня нет в помине», — заявила она.
РБК06:32

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Жена Брилева отрицает получение британского гражданства и покупку недвижимости в Лондоне

Дождьвчера в 16:50
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Брилёв Сергей Борисович
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, общественный деятель. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, соучредитель и президент «Института Беринга-Беллинсгаузена», член Академии Российского телевидения, заместитель директора ГТК Телеканал «Россия» по специальным информационным проектам, кандидат исторических наук.
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