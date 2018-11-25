Общество
Жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства
Жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданстваРБК06:32
Жена телеведущего Сергея Брилева Ирина опровергла информацию о получении британского гражданства и о покупке недвижимости в Лондоне. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «Дождь» в эфире программы «Бремя новостей». «Никакого гражданства Великобритании у меня нет в помине», — заявила она.
РБК06:32
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