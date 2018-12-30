Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 1 января
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 1 январяТАСС05:13
Погода в Москве во вторник, 1 января, объявлена потенциально опасной в связи с сильным ветром, сообщает в понедельник Гидрометцентр.
ТАСС05:13
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