Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 1 января
ТАСС
05:13

Погода в Москве во вторник, 1 января, объявлена потенциально опасной в связи с сильным ветром, сообщает в понедельник Гидрометцентр.
ТАСС05:13

Подробнее о событии

Первый день 2019 года встретит москвичей сильнейшим ветром

Вечерняя Москва06:32

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре 1 января

Москва 2405:23

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 1 января

ТАСС05:13

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве

RT на русском05:11

Сильный ветер может испортить москвичам новогодние праздники

News.ru04:47

«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 1 января из‑за ветра

РИАМО04:27

Сказочная и новогодняя. Синоптики дали прогноз на 31 декабря и праздники

Телеканал 360°29 декабря в 05:49
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Транспорт

В Крыму назвали дорогой жизни трассу «Таврида»

Обновлено в 03:03
Общество

Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год

Жители Чукотки и Камчатки первыми в России встретили Новый год, который наступает в этих регионах на девять часов раньше Москвы - в 15:00 мск.
Обновлено в 07:11
Транспорт

Табло отсчета времени до Нового года установили в метро Москвы

Обновлено в 06:40
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от гриппа и ОРВИ

Лучшей защитой от гриппа является иммунизация, заявили в Роспотребнадзоре, добавив, что от остальных ОРВИ прививка не защищает.
Обновлено в 04:05
Общество

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

Статс-секретарь—замминистра транспорта России Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 19:00
Путешествия

Туристов в Венеции обложат новым налогом

Новый налог для туристов в размере €2,5–€5 (в зависимости от сезона) с посетителя планируют ввести власти Венеции.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Собянин подвел итоги года и поздравил россиян

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги года и поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками, пожелав уверенности, здоровья и доброго настроения, видеопослание размещено на странице главы города.
Обновлено в 04:54
Общество

Гассиев рассказал, с чем предпочитает салат оливье

Российский боксёр Мурат Гассиев рассказал о новогоднем столе в своей семье.
Обновлено в 07:25
Общество

В МЧС предупредили об опасностях катания на «ватрушках»

Обновлено в 04:40
Общество

Цискаридзе назвал разницу между балетными школами Москвы и Петербурга

Ректор Академии имени Вагановой заявил, что "глупо" вести разговоры о различиях петербургской и московской балетными школами.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Тверская улица в Москве станет пешеходной на новогодние праздники

Обновлено в 00:35
Общество

Дед Мороз поздравил сирийских детей с Новым годом

Обновлено вчера в 21:24
ЖКХ

На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек

Обновлено вчера в 00:53
Общество

Орнитолог призвал не давать птицам курить, но разрешил немного выпить

Обновлено вчера в 04:43
Общество

«Лахта Центр» превратился в самую высокую новогоднюю елку Европы

Небоскреб окрасился в зеленый цвет Небоскреб "Лахта Центр" стал самой высокой новогодней елкой в Европе.
Обновлено в 06:05
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