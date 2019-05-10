Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в МосквеГазета.Ru 10 мая в 10:23

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.
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«Желтый» уровень опасности из‑за грозы и ветра объявили в Московском регионе на 13 мая

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