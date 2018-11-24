Происшествия

Елисейские поля очистили от баррикад, задержаны 42 протестующих
РЕН ТВ
13:42

Елисейские поля в Париже освободили от баррикад, движение восстановили. В результате протестов против роста цен на автомобильное топливо и увеличение налогов были задержаны 42 человека.
РЕН ТВ13:42

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Число задержанных в ходе протестов во Франции увеличилось до 130 человек

РБК15:41

Елисейские поля в Париже освобождены от баррикад, заявили в полиции

Эхо Москвы14:02

Обстановка на Елисейских полях нормализуется

Российская газета14:59

В ходе протестов на Елисейских полях пострадало 24 человека

Life.ru14:54

Елисейские поля очистили от манифестантов и баррикад

Вести.Ru14:00

«Желтые жилеты» устроили день хаоса на Елисейских полях

ТАСС15:51

Число задержанных в ходе акции протеста в Париже увеличилось до 35 человек

РИА Новости10:28
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Происшествия

Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело

Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 15:37
Происшествия

В Орловской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой

ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля Volkswagen Passat и фуры, при котором погибли четыре человека, произошло в районе 7 километра автодороги Орел — Тамбов в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Обновлено в 16:22
Происшествия

В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе

В Кирове нетрезвый водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину и 10-летнюю девочку, ребёнок скончался от полученных травм.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком

Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 16:15
Происшествия

При крушении яхты на озере Виктория погибли 11 человек

В результате крушения яхты на озере Виктория в районе Уганды погибли не менее 11 человек.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа

В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале

Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Под Волгоградом найдено тело второго погибшего при пожаре ребенка

Обновлено в 16:07
Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП в центре Петербурга

Обновлено в 14:44
Происшествия

В Зимбабве четыре гражданина Финляндии погибли при крушении самолета

Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве в результате крушения частного одномоторного самолета Cessna S206 в районе зимбабвийского города Масвинго в центральной̆ части страны, сообщает в субботу министерство иностранных дел Финляндии.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Отчим признался в совращении падчерицы и ее подружек

С декабря 2016 года мужчина развращал свою падчерицу и ее двух подружек.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина проник в посольство Сербии в Греции

Неизвестный мужчина рано утром в субботу проник на территорию сербского посольства в греческих Афинах, перескочил ограду и взломал двери консульского отделения.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В Китае два человека погибли при взрыве на заводе

Обновлено в 13:35
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