Происшествия
«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельезу»
«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельезу»Lenta.ru09:19
Протестующие прорвали полицейский кордон, стали переворачивать мусорные контейнеры и, распевая «Марсельезу», требовать отставки президента страны Эммануэля Макрона. Полиция в ответ пустила слезоточивый газ и открыла огонь резиновыми пулями по «желтым жилетам». Более 60 человек было арестовано.
Lenta.ru09:19
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