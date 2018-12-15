Происшествия

«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельезу»
Lenta.ru
09:19

Протестующие прорвали полицейский кордон, стали переворачивать мусорные контейнеры и, распевая «Марсельезу», требовать отставки президента страны Эммануэля Макрона. Полиция в ответ пустила слезоточивый газ и открыла огонь резиновыми пулями по «желтым жилетам». Более 60 человек было арестовано.
Lenta.ru09:19

Подробнее о событии

Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 120 человек

РБК10:15

Во французской столице уже задержаны чуть менее сотни членов движения «желтых жилетов»

Эхо Москвы10:09

Около 4,5 тыс. человек принимают участие в протестах во французском Бордо

ТАСС10:46

В Париже арестовали 120 протестующих

Газета.Ru10:44

В Париже задержали более 80 человек на акции «желтых жилетов»

Интерфакс07:04

В Париже протестующие под «Марсельезу» прорвали кордон полиции

Говорит Москва09:57

Участники протестов «жёлтых жилетов» расходятся с Елисейских Полей

RT на русском10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Происшествия

Женщины с голой грудью устроили акцию на Елисейских Полях в Париже

Обновлено в 09:55
Происшествия

На Украине разбился истребитель Су-27

Истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку во время выполнения плановых полётов в Житомирской области Украины.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки

Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Брюсселе задержали около 50 «желтых жилетов»

Около пятидесяти "желтых жилетов" задержаны в субботу в Брюсселе, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Обновлено в 09:32
Происшествия

На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ

Обновлено в 09:54
Происшествия

Опубликовано видео падения самосвала на аквапарк в Ялте

В Сети появилось видео падения самосвала на территорию аквапарка гостиницы "Ялта-Интурист".
Обновлено в 06:27
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в Москве

В Москве вооружённый ножом мужчина напал на полицейского и нанёс ему удар в область сердца. Об этом сообщается на сайте СК по Москве.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в «Домодедово»

Обновлено в 08:02
Происшествия

В районе аэропорта Шереметьево вспыхнул пожар

В подмосковной деревне Пирогово в субботу днем вспыхнул пожар в частном доме, при этом поднявшийся в небо черный столб дыма напугал пассажиров аэропорта Шереметьево и жителей Лобни.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Защитники Пулковской обсерватории вместо митинга проведут спектакль

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Обновлено в 00:54
Происшествия

В британском Честере загорелся крупный зоопарк

Зоопарк Честера был создан в 1931 году, является одним из крупнейших и самых посещаемых зоопарков Великобритании площадью 125 акров (51 гектар).
Обновлено в 08:10
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В ДТП погиб водитель грузовой фуры и один из пассажиров автобуса.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей

Обновлено в 02:47
Происшествия

Жуткое падение швейцарского горнолыжника на трассе попало на видео

Обновлено в 10:48
ещё по теме
Главное