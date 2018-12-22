В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственные базы после распада СССР остались за границей.

Глава организации признался в нехватке запчастей из России. «Укрзализница» остро нуждается в замещении запчастей, — объявил он.

Железные дороги Украины признались в нехватке запчастей из России

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