Политика
Железные дороги Украины признались в нехватке запчастей из России
Железные дороги Украины признались в нехватке запчастей из РоссииФАН05:21
Глава организации признался в нехватке запчастей из России. «Укрзализница» остро нуждается в замещении запчастей, — объявил он.
ФАН05:21
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В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственные базы после распада СССР остались за границей.
— Евгений Кравцов, русский художникТелеканал 360° 03:38
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика
Представитель Трампа по борьбе с ИГ ушел в отставку
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку.
Обновлено в 11:44
Политика
Приостановка работы правительства США продлится минимум до 27 декабря
Частичная приостановка работы правительства США продлится минимум до 27 декабря. Об этом сообщает The Washington Post.
Обновлено в 17:51
Политика
Кадыров заявил о желании завершить карьеру на посту главы региона
Обновлено в 15:14
Политика
Белый дом не знает о планах Трампа уволить главу ФРС
Белый дом не располагает сведениями о планах американского президента Дональда Трампа уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, заявила пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс телеканалу CNBC.
Обновлено в 19:15
Политика
Закон о переименовании канонической УПЦ направили на подпись Порошенко
Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви направлен на подпись президенту Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»
Обновлено в 10:39
Политика
Экс-канцлер ФРГ раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»
Давление США на проект «Северный поток-2» объясняется наличием собственных энергетических интересов в Европе, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-30М в Севастополе
В сети появилось видео первой посадки двух истребителей Су-30М2 на аэродроме Бельбек в Севастополе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:41
Политика
Пранкер Вован подтвердил разговор с главой «новой» украинской церкви
Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, подтвердил, что звонил главе «новой автокефальной церкви» на Украине «митрополиту» Епифанию.
Обновлено в 13:41
Политика
Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы
22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Политика
Выступавший за войну в Югославии политик умер в Британии
Политик активно выступал за ведение военных действий против стран, входящих в Югославию, и давал показания в Гаагском трибунале против экс-президента Сербии Слободана Милошевича.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике
Москва усиливает свое военное присутствие в Арктике, США предпринимает максимум действий по обеспечению свободы морской навигации, пишет Telepolis.
Обновлено в 10:50
Политика
Черногория намерена добиться независимости церкви от Сербии
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что страна будет добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ).
Обновлено в 16:34
Политика
Президент Эстонии намерена посетить Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс вагонов с танками ВСУ
Речь идет о танках Т-64, противотанковых пушках МТ-12 и боевых машинах пехоты БМП-1, уточнил Осадчий.
Обновлено в 11:14