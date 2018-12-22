В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственные базы после распада СССР остались за границей.

Администрация железных дорог Украины (АО «Укрзализныця») представила отечественным производителям каталог запчастей, которые срочно требуют замены. Прежде всего это детали российского производства.

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