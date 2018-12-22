Политика

Железные дороги Украины признали нехватку российских запчастей
Известия
03:36

Администрация железных дорог Украины (АО «Укрзализныця») представила отечественным производителям каталог запчастей, которые срочно требуют замены. Прежде всего это детали российского производства.
Известия03:36
Евгений Кравцов
В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственные базы после распада СССР остались за границей.
— Евгений Кравцов, русский художникТелеканал 360° 03:38

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