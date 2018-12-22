Администрация железных дорог Украины (АО «Укрзализныця») представила отечественным производителям каталог запчастей, которые срочно требуют замены. Прежде всего это детали российского производства.

Политика Политика Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы 22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.

Политика Политика Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Политика Политика В США приостановлена работа правительства В Соединённых Штатах официально произошла приостановка работы федерального правительства из-за того, что представители Демократической и Республиканской партий так и не смогли договориться по поводу финансирования стены на южной границе.

Политика Политика США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

Политика Политика В российских школах появятся старшие и ведущие учителя Для обучения и координации преподавателей вводятся должности старшего и ведущего учителя.

Политика Политика Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о прибытии танков ВСУ в Донбасс Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением прибыли на станцию Рубежное в Донбассе.

Политика Политика Володин винит министерства России и Белоруссии в срыве отмены роуминга Профильные министерства России и Белоруссии сорвали исполнение поручений президентов двух стран об отмене роуминга.

Армия и оружие Армия и оружие Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.

Политика Политика Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки Примерно пятая часть граждан Украины - от 7 до 9 млн человек - выезжает из страны на заработки, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.

Политика Политика На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок РБМК Первый в мире энергоблок с реактором РБМК-1000, эксплуатировавшийся на Ленинградской АЭС, в субботу был навсегда остановлен, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

Политика Политика Bloomberg: Дональд Трамп хочет уволить главу ФРС Президент США Дональд Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Политика В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225 Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225.

Армия и оружие Армия и оружие AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.