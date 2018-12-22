Администрация железных дорог Украины (АО «Укрзализныця») представила отечественным производителям каталог запчастей, которые срочно требуют замены. Прежде всего это детали российского производства.

Политика Политика Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Политика Политика Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы 22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.

Политика Политика США выделят $10 млн ВМС Украины США выделят $10 млн ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, сообщил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс

Политика Политика В США частично приостановили работу правительства В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.

Армия и оружие Армия и оружие Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.

Политика Политика Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки Примерно пятая часть граждан Украины - от 7 до 9 млн человек - выезжает из страны на заработки, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.

Политика Политика Парламентарии России и Беларуси обсудят отмену роуминга между странами Об отмене роуминга между странами в августе договорились Минсвязи Беларуси и Минкомсвязи России на совместном заседании коллегии.

Армия и оружие Армия и оружие Слуцкий прокомментировал вывод войск США из Сирии Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя планы США вывести войска из Сирии, заявил, что решение правильное, но теперь они должны подтвердить свои слова действиями.

Политика Политика Посол США пожаловался на антиамериканизм немецких СМИ Посол США в Германии Ричард Греннелл обвинил немецкую газету Der Spiegel в антиамериканизме в связи с ситуацией вокруг журналиста Клааса Релоциуса, который ранее признался в искажении фактов и фальсификации информации в своих материалах.

Политика Политика Bloomberg: Дональд Трамп хочет уволить главу ФРС Президент США Дональд Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие Около 300 человек за сутки покинули Идлиб через гумкоридор Почти 300 жителей провинции Идлиб смогли воспользоваться в субботу гуманитарным коридором в Абу-Духур и покинуть территорию, подконтрольную вооруженным бандформированиям, сообщили РИА Новости врачи сирийского мобильного госпиталя.