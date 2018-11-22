Общество

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы
РИА Новости
06:16

Проект 18-километрового железнодорожного подхода к Крымскому мосту скорректируют для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы времен Боспорского царства, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости06:16

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Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

RT на русском07:05

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за обнаружения древнего города

Коммерсантъ06:50

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

Интерфакс06:38

Проект железной дороги к Крымскому мосту со стороны полуострова будет изменен из-за древнего поселения Манитра

Эхо Москвы06:31

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

РИА Новости06:16

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за археологической находки

Ведомости06:01

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего города

РБК05:18
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