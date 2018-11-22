Крымский мост Висячий мост в Москве

Висячий мост через Москву-реку, расположен на трассе Садового кольца, соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал. Построен в 1938 году в рамках Генерального плана реконструкции Москвы 1935 года по проекту архитектора Александра Власова и инженера Бориса Петровича Константинова. Существует несколько версий происхождения названия моста: по соединяемым им Крымской площади и улице Крымский Вал; по названию древнего Крымского брода; по находившемуся в XVI веке неподалёку от него двору крымского хана. В 2007 году Правительство Москвы включило мост в реестр охраняемых объектов культурного наследия столицы.