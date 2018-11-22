Общество
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбыРИА Новости06:16
Проект 18-километрового железнодорожного подхода к Крымскому мосту скорректируют для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы времен Боспорского царства, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости06:16
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Общество
В ГИБДД собираются приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
ГИБДД России и Министерство здравоохранения собираются приравнять ряд сильнодействующих лекарственных препаратов к наркотическим средствам и алкоголю.
Обновлено в 06:57
Общество
Представитель Пельша опровергла информацию о его госпитализации
Утром в четверг, 22 ноября, появилась информация о срочной госпитализации известного российского телеведущего, основателя группы "Несчастный случай" Валдиса Пельша.
Обновлено в 07:03
Общество
Перед «черной пятницей» хакеры создали более 400 клонов AliExpress
Интернет-мошенники создали 400 сайтов-клонов, копирующих дизайн популярного китайского маркетплейса AliExpress.
Обновлено в 07:05
Погода
Морозы до минус 12 градусов придут в Москву в начале следующей недели
Морозы до восьми градусов днем и минус 12 ночью придут в Московский регион в начале следующей недели.
Обновлено в 07:04
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Sports.ru за ненормативную лексику
Роскомнадзор с августа этого года выписал множество штрафов порталу Sports.ru за использование мата в блогах, которые публикуют сторонние пользователи, написал на своей странице в Facebook гендиректор издания Дмитрий Навоша.
Обновлено в 06:59
Общество
В Омске проверят школу, где выжимали грязные тряпки в чай
Обновлено в 06:59
Общество
СМИ назвали борщевик в России «бедствием»
Борщевик, «захвативший» среднюю полосу Российской Федерации, стал настоящим «стихийным бедствием».
Обновлено в 07:04
Общество
ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 06:50
Общество
Китайские магазины сняли с продаж товары Dolce & Gabbana
Крупнейшие китайские платформы электронной торговли сняли с продажи товары итальянского бренда Dolce & Gabbana.
Обновлено в 06:43
Общество
Предпенсионеры смогут рассчитывать на алименты
Предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов.
Обновлено в 06:28
Общество
Милонов попросил главу МВД проверить деятельность рэпера Элджея
Обновлено в 06:52
Общество
Депутат Госдумы упрекнула рэперов в неумении использовать мат
Член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что рэперы используют нецензурную брань, не зная ее истинного смысла.
Обновлено в 07:03
Общество
Роскачество провело исследование туалетной бумаги
Для участия в исследовании Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок и проверили их по 64 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 06:57
Транспорт
Дроны начнут патрулировать российские дороги
К патрулированию российских дорог привлекут дроны. Об этом «Известиям» рассказали в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 06:49
Общество
Контрольно-счетная палата проверит стадион «Санкт-Петербург»
Контрольно-счетная палата (КСП) придет с проверкой на стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.
Обновлено в 06:53