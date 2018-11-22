Общество

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы
РИА Новости
08:28

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы, сообщает инфоцентр "Крымский мост". Ранее археологи нашли в районе Керчи комплекс из сорока помещений и девяти дворов, построенный в конце V — начале III века до нашей эры.
РИА Новости08:28

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Изменившая участок железной дороги к Крымскому мосту усадьба: вид сверху

РИА Новости Крым09:16

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

Известия08:32

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

РИА Новости08:28

Из-за древнего поселения железную дорогу к Крымскому мосту перенесут

КП - Крым07:25

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

Интерфакс06:38

Ведущий к Крымскому мосту участок железной дороги перенесут из-за античной усадьбы

ТАСС06:34

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего города

РБК05:18
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Общество

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Жители района обратились в суд с просьбой признать постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы" недействующим со дня его принятия.
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ГИБДД и Минздрав начали подготовку поправок в Административный кодекс, которые запретят водителям употреблять лекарства, имеющие так называемый одурманивающий эффект.
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Общество

Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Виктору Цою

Власти Санкт-Петербурга выдали разрешение на установку памятника музыканту Виктору Цою на юго-западе города.
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СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России

Борщевик, ранее распространенный только на территориях Кавказа, теперь захватил среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием.
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В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов на распродажах «черной пятницы».
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Роскомнадзор оштрафовал Sports.ru за ненормативную лексику

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Обновлено в 11:53
Общество

Васильева предложила решение для проблемы нехватки психологов в школах

Проблему нехватки психологических кадров в школах может решить целевой прием в вузы, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.
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Чиновники Подмосковья выступили за штрафование владельцев квартир, которые самовольно размещают спутниковые антенны, кондиционеры и подобные конструкции на фасадах исторических зданий.
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