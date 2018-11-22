Общество
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбыРИА Новости08:28
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы, сообщает инфоцентр "Крымский мост". Ранее археологи нашли в районе Керчи комплекс из сорока помещений и девяти дворов, построенный в конце V — начале III века до нашей эры.
РИА Новости08:28
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Общество
Верховный суд подтвердил законность сноса жилых домов в Кунцево
Жители района обратились в суд с просьбой признать постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы" недействующим со дня его принятия.
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ГИБДД и Минздрав начали подготовку поправок в Административный кодекс, которые запретят водителям употреблять лекарства, имеющие так называемый одурманивающий эффект.
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Суд в Москве взыскал со скульптора Церетели 522 тыс руб за самострой
Обновлено в 12:01
Общество
Пизанская башня выпрямилась на 4 сантиметра
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Обновлено в 12:00
Общество
Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Виктору Цою
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Общество
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Погода
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Общество
СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России
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Общество
Роскомнадзор оштрафовал Sports.ru за ненормативную лексику
Роскомнадзор с августа этого года выписал множество штрафов порталу Sports.ru за использование мата в блогах, которые публикуют сторонние пользователи, написал на своей странице в Facebook гендиректор издания Дмитрий Навоша.
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Общество
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Проблему нехватки психологических кадров в школах может решить целевой прием в вузы, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.
Обновлено в 11:58
Транспорт
Вокруг Костромы появится объездная дорога
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о строительстве объездной дороги вокруг Костромы.
Обновлено в 11:40
Общество
В Омске проверят школу, где выжимали грязные тряпки в чай
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Обновлено в 11:48
Общество
Муниципалитет Подмосковья хочет штрафовать за антенны и кондиционеры
Чиновники Подмосковья выступили за штрафование владельцев квартир, которые самовольно размещают спутниковые антенны, кондиционеры и подобные конструкции на фасадах исторических зданий.
Обновлено в 11:50