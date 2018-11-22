Общество
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбыРИА Новости08:28
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы, сообщает инфоцентр "Крымский мост". Ранее археологи нашли в районе Керчи комплекс из сорока помещений и девяти дворов, построенный в конце V — начале III века до нашей эры.
РИА Новости08:28
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Общество
Пизанская башня выпрямилась на 4 сантиметра
Обновлено в 10:08
Общество
Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Виктору Цою
Власти Санкт-Петербурга выдали разрешение на установку памятника музыканту Виктору Цою на юго-западе города.
Обновлено в 10:17
Общество
В ГИБДД собираются приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
ГИБДД России и Министерство здравоохранения собираются приравнять ряд сильнодействующих лекарственных препаратов к наркотическим средствам и алкоголю.
Обновлено в 09:22
Общество
Директор Пельша опроверг сообщения о госпитализации ведущего
Телеведущий, продюсер, режиссер и музыкант Валдис Пельш не госпитализирован, а проходит плановое обследование перед экспедицией в Антарктиду, сообщил РИА Новости его концертный директор Табриз Шахиди.
Обновлено в 10:17
Общество
СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России
Борщевик, ранее распространенный только на территориях Кавказа, теперь захватил среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием.
Обновлено в 10:08
Погода
Морозы до минус 12 градусов придут в Москву в начале следующей недели
Морозы до восьми градусов днем и минус 12 ночью придут в Московский регион в начале следующей недели.
Обновлено в 10:10
Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы»
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов на распродажах «черной пятницы».
Обновлено в 09:36
Общество
В Омске проверят школу, где дети выжимали грязные тряпки в чай
Прокуратура Марьяновского района Омской области начала проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором в столовой одной из школ дежурящие старшеклассники выжимают грязные тряпки в кружки с чаем и тарелки, а затем из этой посуды едят ученики младших классов.
Обновлено в 10:19
Общество
Парки Москвы откроют зимний сезон представлениями на льду
По данным на сайте мэра Москвы, в некоторых парках мероприятия в честь открытия зимнего сезона пройдут 24 ноября.
Обновлено в 09:45
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Sports.ru за ненормативную лексику
Роскомнадзор с августа этого года выписал множество штрафов порталу Sports.ru за использование мата в блогах, которые публикуют сторонние пользователи, написал на своей странице в Facebook гендиректор издания Дмитрий Навоша.
Обновлено в 08:28
Общество
Депутат Госдумы упрекнула рэперов в неумении использовать мат
Член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что рэперы используют нецензурную брань, не зная ее истинного смысла.
Обновлено в 10:19
Общество
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа
Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae, знаменитый манерой посыпания солью мясных блюд, приготовил обед для главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 10:17
Общество
Срок выдачи загранпаспортов в России могут сократить на месяц
Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания, а не прописки могут сократить в России с четырёх до трёх месяцев, сообщает kp.ru со ссылкой на проект соответствующего указа Министерства внутренних дел.
Обновлено в 10:20
Транспорт
На ремонт дорог Петербурга в 2019 году потратят 5 млрд рублей
Объем финансирования программы по ремонту дорог Санкт-Петербурга в 2019 году предварительно составит 5 млрд рублей - на уровне 2018 года, сообщил в четверг глава дирекции транспортного строительства города Вячеслав Урусов на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.
Обновлено в 10:19
Общество
Минкомсвязи предложило наказывать операторов за утечку персональных данных
Проект закона, предложенный ведомством, предполагает размер штрафа за невыполнение оператором надлежащего контроля над действиями лица, осуществляющего обработку персональных данных по его поручению, в 1–2 тыс. рублей для граждан, 3–6 тыс. рублей — для должностных лиц, 5–10 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей.
Обновлено в 10:21