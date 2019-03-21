Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и КитайAbsolut TV 03:06

Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян. Теперь обе части конструкции моста соединены.

Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай

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