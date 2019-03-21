Экономика

Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и КитайAbsolut TV 03:06

Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян. Теперь обе части конструкции моста соединены.
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Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

РИА Новости00:16

Стыковка моста через Амур между РФ и КНР завершится к началу апреля

Известия05:06

Строители соединили российскую и китайскую части моста через Амур

ФАН00:58

Россия и КНР соединили части железнодорожного моста через Амур

Взгляд.ру03:02

Россию и Китай связал первый железнодорожный мост через Амур

ТК Звезда03:04

Россию и Китай связал первый железнодорожный мост

REGNUM02:25

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста над Амуром

Life.ru03:34
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Происшествия

Потерпевший задержал в Москве киллера благодаря заклинившему пистолету

Наемный убийца выстрелил в жертву два раза из сигнального пистолета, но повредил только куртку, после чего у него заклинило оружие, рассказала «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:50
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей

Полиция организовала проверку после заявления о краже около 28 млн рублей из банковской ячейки в центре Москвы.
Обновлено в 01:42
Политика

Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины

Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Общество

Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года

В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Авто

Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla

Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Музыка

Отец Преснякова рассказал о причине отмены концерта сына в Твери

Отец певца Владимира Преснякова объяснил, почему в Твери отменились концерты его сына. По его мнению, это связано со смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 04:11
Политика

Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»

Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Общество

Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей

За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:14
Кино

Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино

Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине

По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Политика

Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Экономика

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 04:17
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Мадонна показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически

Недавно 60-летняя певица показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически.
Обновлено в 04:49
Здоровье

Возвращение сезонного перевода часов в России может вызвать рак

В России изучили вопрос перевода стрелок часов относительно здоровья людей.
Обновлено в 04:54
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян

Сотрудники полиции острова Бали застрелили двух россиян, которые участвовали в попытке ограбления обменного пункта, передает портал inkazan.ru.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол

Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме

Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Политика

Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей

Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 03:20
Происшествия

МЧС прокомментировало действия коллег на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 06:29
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Переименование Астаны в Нурсултан не изменит название жителей города

Астану переименовывают в Нурсултан по предложению преемника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева. Отметим, что Астана переводится как "столица".
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Обнаженная Анна Хилькевич рассказала об отношении мужа к ее недостаткам

Недавно актриса рассказала об отношении мужа к ее недостаткам.
Обновлено в 03:34
Космос

Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС

В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака

ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
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