Экономика
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и КитайAbsolut TV 03:06
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян. Теперь обе части конструкции моста соединены.
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Происшествия
Потерпевший задержал в Москве киллера благодаря заклинившему пистолету
Наемный убийца выстрелил в жертву два раза из сигнального пистолета, но повредил только куртку, после чего у него заклинило оружие, рассказала «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:50
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей
Полиция организовала проверку после заявления о краже около 28 млн рублей из банковской ячейки в центре Москвы.
Обновлено в 01:42
Политика
Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины
Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Общество
Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Авто
Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla
Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Музыка
Отец Преснякова рассказал о причине отмены концерта сына в Твери
Отец певца Владимира Преснякова объяснил, почему в Твери отменились концерты его сына. По его мнению, это связано со смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 04:11
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:14
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине
По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Мадонна показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически
Недавно 60-летняя певица показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Возвращение сезонного перевода часов в России может вызвать рак
В России изучили вопрос перевода стрелок часов относительно здоровья людей.
Обновлено в 04:54
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян
Сотрудники полиции острова Бали застрелили двух россиян, которые участвовали в попытке ограбления обменного пункта, передает портал inkazan.ru.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме
Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Переименование Астаны в Нурсултан не изменит название жителей города
Астану переименовывают в Нурсултан по предложению преемника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева. Отметим, что Астана переводится как "столица".
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Обнаженная Анна Хилькевич рассказала об отношении мужа к ее недостаткам
Недавно актриса рассказала об отношении мужа к ее недостаткам.
Обновлено в 03:34
Космос
Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15