Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой все еще не восстановлено. Из графика выбились полсотни поездов. Виной всему — воры, которые срезали ночью кабель в районе станции Сходня рядом с Москвой.

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой осложнили воры

Политика ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных Донецкая и Луганская народные республики освободили и передали украинской стороне четырех пленных.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Авто УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Гела Месхи официально разведены В пятницу утром Хамовнический районный суд удовлетворил иск о расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи.

Энергетика «Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

Политика Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Трампа Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке обсуждали вопросы стратегической стабильности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Происшествия В Ярославской области ликвидирована крупная финансовая пирамида Пирамида незаконно работала с 2016 по 2019 год. Жертвами преступников стали более двух тысяч человек.

Футбол Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов» Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Происшествия В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.

Происшествия В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире» Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.

Политика Глава Рослесхоза подал в отставку Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".

Шоу-бизнес Юлия Снигирь выложила фото топлес Российская актриса Юлия Снигирь продемонстрировала фолловерам на своей странице в Instagram новое фото топлес.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Происшествия Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Африку с сыном Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.

Экономика Поведение молодежи назвали угрозой для рыбной отрасли России Рыбопромышленная отрасль России столкнулась с низким спросом на продукцию со стороны молодежи до 25 лет, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Общество Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию «Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Происшествия Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.

Политика Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.