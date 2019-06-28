Происшествия

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой осложнили ворыВести.Ru 08:40

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой все еще не восстановлено. Из графика выбились полсотни поездов. Виной всему — воры, которые срезали ночью кабель в районе станции Сходня рядом с Москвой.
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Железнодорожники стабилизировали движение по главным путям между Петербургом и Москвой

78.ru07:57

В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля

РИА Новости03:19

Движение поездов по двум путям ОЖД полностью восстановлено

ТАСС07:10

«Сапсаны» опаздывают в Петербург из Москвы из-за хищения оборудования

Петербургский дневник03:02

Движение поездов между Москвой и Петербургом восстанавливается. На станции Сходня частично отремонтировали похищенное и испорченное

Фонтанка.Ру06:55

В РЖД объяснили сбой на Ленинградском направлении хищением техсредств

Rambler News Service02:28

Движение по двум главным путям Октябрьской железной дороги стабилизировано после сбоя

Агентство Москва06:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика

ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных

Донецкая и Луганская народные республики освободили и передали украинской стороне четырех пленных.
Обновлено в 08:55
Общество

Жителя Архангельской области оштрафовали за комментарий о непристегнутом Путине за рулем

Обновлено в 08:48
Политика

Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей

Обновлено в 07:58
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Авто

УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально разведены

В пятницу утром Хамовнический районный суд удовлетворил иск о расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи.
Обновлено в 08:52
Энергетика

«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн

Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено в 05:26
Политика

Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке обсуждали вопросы стратегической стабильности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Обновлено в 05:01
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Ярославской области ликвидирована крупная финансовая пирамида

Пирамида незаконно работала с 2016 по 2019 год. Жертвами преступников стали более двух тысяч человек.
Обновлено в 05:13
Политика

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20

Обновлено в 08:52
Общество

Синоптики зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление в Москве

Обновлено в 08:35
Футбол

Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»

Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь выложила фото топлес

Российская актриса Юлия Снигирь продемонстрировала фолловерам на своей странице в Instagram новое фото топлес.
Обновлено в 08:15
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Африку с сыном

Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.
Обновлено в 07:04
Экономика

Поведение молодежи назвали угрозой для рыбной отрасли России

Рыбопромышленная отрасль России столкнулась с низким спросом на продукцию со стороны молодежи до 25 лет, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено вчера в 11:06
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Политика

Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Музыка

Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
Обновлено в 06:01
Политика

Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Обновлено в 07:58
Транспорт

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
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