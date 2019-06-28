Происшествия
Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой осложнили ворыВести.Ru 08:40
Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой все еще не восстановлено. Из графика выбились полсотни поездов. Виной всему — воры, которые срезали ночью кабель в районе станции Сходня рядом с Москвой.
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Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
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Происшествия
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Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Происшествия
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Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
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Происшествия
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Обновлено в 02:52
Политика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
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Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
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Экономика
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Рыбопромышленная отрасль России столкнулась с низким спросом на продукцию со стороны молодежи до 25 лет, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
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Политика
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Музыка
Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
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ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
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