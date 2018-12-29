с чего всё началось

Документ от 27 декабря 2018 года устанавливает стоимость работ в размере 19,9 миллиарда рублей. Таким образом, строительство железной дороги подорожало на 2,9 миллиарда рублей. В октябре один из строящихся железнодорожных пролетов Крымского моста во время опускания на опоры накренился и упал в воду.

Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

Происшествия Происшествия Жертвами крушения спасательного вертолета в ОАЭ стали четыре человека

Политика Политика Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" не обращалась в ведомство с жалобой на утечку данных своих сотрудников.

Транспорт Транспорт МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.

Экономика Экономика Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Единоборства Единоборства Россиянин Ян победил бразильца Де Андраде на турнире UFC 232 Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над бразильцем Сильвой Де Андраде на турнире UFC 232, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь» Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Политика Политика AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.

Политика Политика Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.

Экономика Экономика Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.

Политика Политика WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.

Политика Политика Россия запретила импорт ряда украинских товаров Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.

Происшествия Происшествия В аэропорту в США шесть человек пострадали из-за поломки телетрапа В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон шесть человек пострадали из-за неисправности телетрапа.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.

Спорт Спорт Букмекеры назвали Вирер и Хофера фаворитами Рождественской гонки Фаворитами назвали итальянцев Доротею Вирера и Лукаса Хофера: коэффициент на их победу — 2.50.

Происшествия Происшествия BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.

Происшествия Происшествия Аэропорт Ганновера открыт после инцидента с водителем-нарушителем

Транспорт Транспорт РЖД в январе начнёт продавать невозвратные билеты на поезда С 20 января 2019 года пассажиры смогут пользоваться специальным «невозвратным» тарифом для проезда в спальных вагонах, купе и вагонах с местами для сидения.

Политика Политика Путин поделился своими планами на новогодние праздники

Космос Космос Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» снова перенесен О перенесении запуска российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ» с начала апреля 2019 года на конец месяца заявил источник в ракетно-космической отрасли, 30 декабря пишет РИА Новости.

Хоккей Хоккей Дубль Эрни и два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 Главным героем встречи стал форвард «молний» Адам Эрни, в активе которого 3 (2+1) очка, в том числе победная шайба на 59-й минуте встречи.

Общество Общество Минпросвещения хочет запретить усыновлять более одного ребенка в год Указывается, что поправки предполагают введение требований к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, а также обязательное психологическое обследование приемной семьи.

Происшествия Происшествия Суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил к десяти годам колонии националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

Спорт Спорт Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.

Происшествия Происшествия У «Мисс Африка» на церемонии награждения загорелась прическа У победительницы конкурса красоты "Мисс Африка – 2018" Доркас Касинде в ходе церемонии награждения загорелся парик.

Происшествия Происшествия В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

Политика Политика Британский министр допустил остановку Brexit Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что Brexit может быть остановлен, если британский парламент отклонит сделку по условиям выхода Лондона из состава ЕС.

Здоровье Здоровье В ДРК более 590 человек заразились вирусом Эболы

Транспорт Транспорт РЖД получила первый современный плацкартный вагон Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.