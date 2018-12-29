Экономика
Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда
Железная дорога в Крым подорожает на три миллиардаLenta.ru19:40
Документ от 27 декабря 2018 года устанавливает стоимость работ в размере 19,9 миллиарда рублей. Таким образом, строительство железной дороги подорожало на 2,9 миллиарда рублей. В октябре один из строящихся железнодорожных пролетов Крымского моста во время опускания на опоры накренился и упал в воду.
Lenta.ru19:40
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Правительство увеличило стоимость строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма на 2,96 миллиарда рублей, следует из распоряжения от 27 декабря, опубликованного на портале правовой информации.Новая газета12:28
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