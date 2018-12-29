Экономика
Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда
Железная дорога в Крым подорожает на три миллиардаLenta.ruвчера в 19:40
Документ от 27 декабря 2018 года устанавливает стоимость работ в размере 19,9 миллиарда рублей. Таким образом, строительство железной дороги подорожало на 2,9 миллиарда рублей. В октябре один из строящихся железнодорожных пролетов Крымского моста во время опускания на опоры накренился и упал в воду.
Lenta.ruвчера в 19:40
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с чего всё началось
Правительство увеличило стоимость строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма на 2,96 миллиарда рублей, следует из распоряжения от 27 декабря, опубликованного на портале правовой информации.Новая газетавчера в 12:28
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Возведение железнодорожных подходов к Керченскому мосту подорожает на 2,96 млрд рублей
Ведомостивчера в 12:34
Строительство ж/д подходов к Керченскому мосту подорожает почти на 3 млрд рублей
Интерфаксвчера в 10:42
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Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
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Обновлено вчера в 14:23
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У «Мисс Африка» на церемонии награждения загорелась прическа
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Обновлено вчера в 20:45
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В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Обновлено 28 декабря в 22:30
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В Югре произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками
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Обновлено вчера в 07:25
Экономика
Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 19:40
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Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
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Обновлено в 01:39
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Владимир Путин играет в хоккей на Красной площади
Обновлено вчера в 12:01
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Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
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Обновлено вчера в 10:30
Общество
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Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
СМИ узнали об испытании в КНДР телеметрического оборудования для ракет
Обновлено в 01:40
Политика
WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле
Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.
Обновлено вчера в 20:50
Единоборства
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Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:55
Энергетика
Глава «Нафтогаза» назвал сумму финансовых претензий к России и «Газпрому»
Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к России и "Газпрому" в рамках судебных процессов.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Муж пропавшей клиентки BlaBlaCar опроверг слухи о вымогательстве
Супруг пропавшей клиентки BlaBlaCar Ирины Ахматовой, которая ехала с попутчиком из Москвы в Тулу, опроверг сообщения, что на связь с ним вышел похититель и затребовал выкуп.
Обновлено в 01:23
Финансы
Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период
Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Единоборства
Нуньес нокаутировала Сайборг и завоевала второй титул в UFC
Бой завершился нокаутом в первом раунде после серии ударов руками. Нуньес завоевала титул в полулегком весе.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Петербурге строителям метро выплатили долги по зарплате
"В результате оперативных действий органов прокуратуры города при активном участии правительства Санкт-Петербурга, УФНС России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Санкт-Петербургу и иных государственных органов работникам субподрядных организаций сегодня, 29 декабря, выплачена задолженность по заработной плате в размере 245 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 15:31
Финансы
Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости
Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% - к евро.
Обновлено в 01:04