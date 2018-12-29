с чего всё началось

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда

Происшествия Происшествия Автомобиль сбил шестерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

Спорт Спорт Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски» На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.

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Происшествия Происшествия На Курилах остров завалило селедкой Берег курильского острова Итуруп оказался полностью покрыт рыбой. Тонны сельди выбросило на сушу штормом.

Происшествия Происшествия В Химках из ТЦ «Мега» эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва Полиция проверяет сообщение о бесхозном предмете в торговом центре «Мега» в подмосковных Химках, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Происшествия Происшествия Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

Политика Политика Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации "Би-би-си".

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Политика Политика Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

Спорт Спорт Россиянка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победителем чемпионата мира по блицу в Санкт-Петербурге, сообщает "Советский спорт".

Политика Политика Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем Из Багдада в Москву вылетел спецрейс с 30 детьми на борту — из Чечни, Москвы, Пензы и Дагестана.

Спорт Спорт Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Санкт-Петербурге Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Санкт-Петербурге. По итогам 21 тура норвежец заработал 17 очков.

Кино Кино Умер режиссер культовых боевиков Ринго Лэм Режиссерским дебютом Лэма стал фильм «Призраки любви» в 1983 году. В 1987 году режиссер снял боевик «Город в огне», где сыграл Чоу Юньфат.

Транспорт Транспорт В Москве открыли станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии Новая станция метро «Савеловская» Большой кольцевой линии открыта 30 декабря в Москве.

Политика Политика В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии Футболисты "Манчестер Сити" переиграли на выезде "Саутгемптон" в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Политика Политика Путин в новогоднем поздравлении пожелал Мэй здоровья Президент России Владимир Путин направил руководству Великобритании новогодние поздравления.

Транспорт Транспорт МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.

Общество Общество В Петербурге строителям метро выплатили долги по зарплате Ранее сообщалось, что в среду около 30 рабочих ЗАО "СМУ-11 Метрострой" (подрядчик ОАО "Метрострой") в шахте на строящейся станции "Театральная" объявили голодовку, требуя погасить долги по заработной плате.

Политика Политика AP: кибератака на типографию в США нарушила выпуск крупнейших газет По данным AP, из-за кибератаки на типографию в Лос-Анджелесе в субботу печатные версии новых номеров изданий The Wall Street Journal, The New York Times, The San Diego Union-Tribune, а также Los Angeles Times, которой и принадлежит данное предприятие, в субботу не вышли вовсе или были напечатаны ограниченным тиражом.

Политика Политика На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92% "Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.

Хоккей Хоккей ЦСКА одержал волевую победу над «Торпедо» в матче КХЛ

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».

Политика Политика Лукашенко подарил Путину четыре мешка с картошкой Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.

Происшествия Происшествия Задержанные в Самаре рейсы «Ижавиа» вылетели в Сочи и Симферополь Авиакомпания должна была выполнить рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Сочи и Симферополь с посадкой в Самаре, вылет был запланирован на 7.10 и 7.25 утра всоответственно.

Политика Политика Юнкер обвинил страны ЕС в «вопиющем лицемерии» В ходе обсуждения увеличения пограничного подразделения Европы председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны ЕС в «вопиющем лицемерии».

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей» Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.