Экономика
Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда
Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиардаГазета.Ru02:18
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Газета.Ru02:18
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с чего всё началось
Правительство увеличило стоимость строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма на 2,96 миллиарда рублей, следует из распоряжения от 27 декабря, опубликованного на портале правовой информации.Новая газетавчера в 12:28
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Строительство ж/д подходов к Керченскому мосту подорожает почти на 3 млрд рублей
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