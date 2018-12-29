Экономика
Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда
Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиардаГазета.Ru02:18
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Газета.Ru02:18
Оценить
40 человек отреагировали
с чего всё началось
Правительство увеличило стоимость строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма на 2,96 миллиарда рублей, следует из распоряжения от 27 декабря, опубликованного на портале правовой информации.Новая газетавчера в 12:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Возведение железнодорожных подходов к Керченскому мосту подорожает на 2,96 млрд рублей
Ведомостивчера в 12:34
Строительство ж/д подходов к Керченскому мосту подорожает почти на 3 млрд рублей
Интерфаксвчера в 10:42
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Обновлено в 00:25
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Тысячи сербов вышли на митинг против своего президента
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»
В будущем году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступит на вооружение Воздушно-космические силы России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 01:07
Транспорт
В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»
Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено 28 декабря в 13:53
Происшествия
В аварии с участием автобуса в ХМАО погибло шесть человек
В Нефтеюганском районе ХМАО произошло столкновение вахтового автобуса, грузовика и легковушки, погибло шесть человек, сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 08:36
Космос
Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика
Коболев назвал сумму претензий «Нафтогаза» к России и «Газпрому»
Председатель правления украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в рамках судебных споров компания рассчитывает получить от российских властей и российского публичного акционерного общества «Газпром» $2,1 млрд, а сверху — компенсацию в виде ареста активов российской компании в Европе.
Обновлено в 03:08
Политика
Трамп оценил расследование «российского дела»
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 01:39
Экономика
Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей.
Обновлено в 02:18
Хоккей
Владимир Путин сыграл в хоккей на льду Красной площади
Стоит отметить, что матч на льду Красной площади завершился победой команды звезд хоккея, в которой также играла Путин и Шойгу — 14:10.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Ким Чен Ын написал письмо лидеру Южной Кореи
Обновлено в 03:23
Спорт
Загитова показала трюк с клюшкой и шайбой
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова продемонстрировала хоккейный трюк с клюшкой и шайбой.
Обновлено вчера в 14:28
Финансы
Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости
Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.
Обновлено в 01:04
Единоборства
Лучший нокаут UFC 232: Нуньес разделалась с Сайборг за 51 секунду
Бразильская чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аманда Нуньес нокаутировала свою соотечественницу Крис Сайборг на турнире UFC 232.
Обновлено в 03:34
Общество
В Москве ограничили продажу алкоголя
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Обновлено в 01:29
Единоборства
Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232
Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:55
Спорт
Шипулин завершил карьеру седьмым местом на «Рождественской гонке»
В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная "Рождественская гонка" по биатлону, которая стала последней в спортивной карьере российского биатлониста Антона Шипулина.
Обновлено вчера в 14:26
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины-водителя BlaBlaCar
Силовики задержали подозреваемого в убийстве 29-летней москвички Ирины Ахматовой, которая пропала на своем автомобиле по дороге из Москвы в Тулу после того, как взяла попутчика через сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 03:10
Хоккей
Сборная Швеции одержала победу над командой США в матче МЧМ-2019
Обновлено в 01:40