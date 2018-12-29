с чего всё началось

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».

Финансы Финансы Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5% Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Экономика Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, следует из картотеки дел.

Финансы Финансы Экс-премьер Украины предупредил о последствиях «помощи» от МВФ Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о тяжелых последствиях, с которыми вскоре столкнется Украина из-за долга перед Международным валютным фондом (МВФ).

Экономика Экономика Финансовая группа «Будущее» распродает свои НПФ Финансовая группа "Будущее" продала инвесткомпании "Ленинградское адажио" 100% акций входящих в группу НПФ "Образование" и НПФ "Социальное развитие", а также 49% акций головного фонда группы НПФ "Будущее", следует из раскрытой ФГ информации.

Экономика Экономика Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы

Экономика Экономика Что делать, если вам не хватает зарплаты По данным соцопросов, каждый третий россиянин считает, что ему не хватает зарплаты на основные нужды.

Финансы Финансы Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.

Экономика Экономика Александр Роднянский заплатит за A Company Суд обязал AR Films выплатить $2 млн После банкротства A Company, ранее принадлежавшей структурам Александра Роднянского, продюсер столкнулся с требованиями кредиторов.

Экономика Экономика В Алтайском крае сохраняются минимальные розничные цены на топливо «По состоянию на 24 декабря среди регионов СФО Алтайский край занимает первое место по минимальной стоимости дизельного топлива, второе место по бензину марки Аи-95 и пятое место по бензину марки Аи-92», — говорится в сообщении.

Экономика Экономика Рабочую группу по борьбе с бедностью создали в Нижегородской области В Нижегородской области создали рабочую группу для реализации пилотного проекта по снижению уровня бедности.

Экономика Экономика Денежные переводы сербских гастарбайтеров на родину бьют рекорды Объём частных денежных переводов граждан Сербии на родину из-за рубежа в январе-октябре 2018 года превысил показатель за весь предыдущий год и приблизился к 3 млрд евро.

Экономика Экономика Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.

Экономика Экономика 2019 год не ожидают лёгким для России. «Для этого нет предпосылок» Свой прогноз на наступающий год специально для ИА REGNUM дал президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТТП) Андрей Беседин.