Желающим получить визу в США придется показать соцсетиКоммерсантъ вчера в 20:59

с чего всё началось

Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Иностранцам при оформлении въездной визы вместе с личной информацией необходимо будет указать ссылки на профили в социальных сетях.

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Шоу-бизнес Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.

Единоборства Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.

Происшествия В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе В городе # Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com / jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@ NemcofAleksei) 1 июня 2019 г. На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.

Общество Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.

Происшествия СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.

Политика Президент Мексики надеется договориться с США по ввозным пошлинам Готовность США к диалогу о пошлинах на мексиканские товары вселяет надежду, заявил 1 июня президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Reuters.

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