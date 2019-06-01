Политика
Желающим получить визу в США придется показать соцсетиКоммерсантъ вчера в 20:59
Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Иностранцам при оформлении въездной визы вместе с личной информацией необходимо будет указать ссылки на профили в социальных сетях.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.РБКвчера в 15:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова
Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
При ракетном обстреле в Сирии погибли люди
Обновлено вчера в 22:44
Единоборства
Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы
В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе
В городе # Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com / jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@ NemcofAleksei) 1 июня 2019 г. На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.
Обновлено вчера в 06:26
Общество
Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров
Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии
Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Президент Мексики надеется договориться с США по ввозным пошлинам
Готовность США к диалогу о пошлинах на мексиканские товары вселяет надежду, заявил 1 июня президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 11:49
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено 31 мая в 09:02
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Авто
Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями
Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.
Обновлено вчера в 01:03
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено 31 мая в 17:56
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Дебют Ford Puma состоится в сентябре
В рамках Франкфуртского автосалона, который состоится в сентябре текущего года, американский производитель Ford продемонстрирует новый компактный кроссовер Puma.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 20:39
Политика
В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором
Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
В Кабуле взорвалась бомба, прикрепленная к автобусу
Сообщается, что взорвалась бомба, прикрепленная к автобусу.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Направлявшихся на Шиес футбольных фанатов сняла с поезда полиция
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Авто
Дебютировал самый экономичный Jeep Commander
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Шэньчжэне дебютировала самая экономичная модификация кроссовера Jeep Commander.
Обновлено вчера в 01:09
Армия и оружие
70 молодых лейтенантов пополнят Тихоокеанский флот на Камчатке
Более 70 молодых лейтенантов скоро приедут в Камчатский край для прохождения службы на Тихоокеанском флоте.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Происшествия
Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 22:18
Политика
МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков
Министерство иностранных дел Украины направило обращение к главам внешнеполитических ведомств дружественных стран с просьбой «давить на Россию» для выполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву по украинским морякам.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ
На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.
Обновлено вчера в 22:15
Кино
Раскрыто рабочее название приквела «Игры престолов»
По некоторым сведениям, рабочее название приквела — «Кровавая луна» (Bloodmoon).
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:05