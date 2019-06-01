Желающим получить визу в США придется показать соцсетиКоммерсантъ вчера в 20:59

с чего всё началось

Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Иностранцам при оформлении въездной визы вместе с личной информацией необходимо будет указать ссылки на профили в социальных сетях.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Единоборства Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.

Путешествия Роза Сябитова — о Байкале, жизни на Сицилии и бесплатных путешествиях Роза Сябитова на отдыхе ценит одиночество, мечтает жить на Сицилии, обожает острые ощущения, скорость и адреналин, но ни разу в жизни не прыгала с парашютом и не погружалась с аквалангом.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78 году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Спорт Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Авто Какие новые модели автомобилей появятся в России летом Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.

Армия и оружие Израиль объяснил ракетный удар по Сирии Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.

Политика Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Армия и оружие Как испанская «Голубая дивизия» несла нам «гармонию» вместе с Гитлером Работа знакомит читателя и с современной испанской историографией по Division Azul (Ксавьер Морено Хулиа, Хосе Луис Родригес Хименес).

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Общество Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Происшествия В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.

Шоу-бизнес Анастасия Стоцкая призналась, что до сих пор любит Филиппа Киркорова Перед премьерой «Чикаго» Стоцкая вместе с Киркоровым поехали покупать ей платье и в итоге приобрели очень много вещей.

Хоккей «Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Армия и оружие СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 самым худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.

Общество Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.