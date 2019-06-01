Политика

Желающим получить визу в США придется показать соцсетиКоммерсантъ вчера в 20:59

Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Иностранцам при оформлении въездной визы вместе с личной информацией необходимо будет указать ссылки на профили в социальных сетях.
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Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает
 The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
РБКвчера в 15:02

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Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетях

Газета.Ruвчера в 16:05

США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети

РБКвчера в 15:02

Подающих заявление на визу США обязали указывать ссылки на соцсети

Говорит Москвавчера в 13:25

Госдеп США начал требовать практически у всех соискателей виз информацию об их страницах в соцсетях

Эхо Москвывчера в 13:33

США начали запрашивать информацию о соцсетях почти у всех подающих заявление на визу

ТАССвчера в 13:22

Заявители на американскую визу теперь должны указать ссылки на свои соцсети

РИА Новостивчера в 13:04

Туристов попросят указывать аккаунты в соцсетях перед поездкой в США

Телеканал 360°вчера в 13:54
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