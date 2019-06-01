Политика
Желающим получить визу в США придется показать соцсетиКоммерсантъ вчера в 20:59
Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Иностранцам при оформлении въездной визы вместе с личной информацией необходимо будет указать ссылки на профили в социальных сетях.
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с чего всё началось
Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.РБКвчера в 15:02
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