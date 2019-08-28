Экономика
РБКЖелающих купить украинскую «дочку» ВЭБа не нашлось
ВЭБ выступал против такого решения и пытался приостановить принудительную продажу своей украинской «дочки».
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Политика
Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
Газета.Ru 12:53
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
В Киеве освободили Кирилла Вышинского
Lenta.ru 04:55
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 26 августа в 14:39
Политика
Премьер Украины записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение, в котором пожелал успехов будущему премьеру и заявил, что передает новому кабмину стабильную и развивающуюся страну.
РИА Новости 12:53
Армия и оружие
ВСУ обстреляли исправительную колонию и рынок в Горловке
Территория исправительной колонии и рынок в Горловке подверглись обстрелам со стороны украинских карателей, есть попадания.
ИА Новороссия 04:13
Армия и оружие
В России разрабатывают принципиально новый вертолет
Российские специалисты создают принципиально новый вертолет, который совместит в себе ряд инновационных наработок.
Политическая Экспертиза 01:04
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Армия и оружие
В России началось серийное производство МиГ-35
Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось.
РИА Новости 11:28
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Происшествия
Олимпийский чемпион выплатит штраф за нападение на проститутку
Немецкий чемпион Олимпийских игр 200 года в Сиднее по велоспорту Ян Ульрих получил штраф за нападение на проститутку, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:58
Футбол
«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
Вести.Ru 10:48
Культура
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в «Орел и решку»
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в "Орел и решку" Известные телеведущие вновь отправились в путешествия вместе с программой "Орел и решка".
Экспресс газета 05:24
Происшествия
СК проверит данные об издевательстве над инвалидом в Орловской области
Следователи в Орловской области приступили к проверке после сообщений в СМИ об издевательствах над инвалидом в одном из местных домов-интернатов.
Российская газета 08:05
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Авто
Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня 09:21
Технологии
РЖД показали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые показали беспилотный поезд «Ласточка». Его испытания прошли на испытательном кольце в Щербинке.
ФедералПресс 06:40
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Опрос: Зеленскому доверяют 70% украинцев
«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — говорится в сообщении на сайте фонда.
RT на русском 11:55
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Гаджеты
Сбербанк выпустит собственную умную колонку
Что касается голосового помощника то над ним работает Центр речевых технологий. Других подробностей про «умную» колонку пока нет.
Astera 05:02
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17