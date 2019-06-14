Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселятГазета.Ru 12:36
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости". Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, которые побывал на месте.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
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Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции
В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
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Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
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Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.
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Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
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Происшествия
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Политика
Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста и корзину продуктов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения китайского коллегу Си Цзиньпина.
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Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
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Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
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Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Теннис
Кудерметова уступила Риске в полуфинале турнира в Хертогенбосхе
За титул Риске поборется либо с хозяйкой кортов Кики Бертенс, посеянной под первым номером, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (Q). В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.
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Происшествия
SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв
На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Авто
Опубликованы изображения Dodge RAM с ретро-деталями от SRT-10
Фанаты марки, несомненно, помнят полноразмерный пикап Dodge RAM 1 500 SRT-10 с 8,3-литровым бензиновым мотором от спорткара Viper SRT-10, который выпускался с 2004 по 2006 годы.
Обновлено вчера в 12:02
Спорт
Сборная России обыграла Канаду в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу во втором туре третьего этапа Лиги наций обыграла команду Канады.
Обновлено в 09:23
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
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Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
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Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
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Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»
Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
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Армия и оружие
Военный эксперт Баранец призвал Польшу не забывать о близости России
Отечественный военный эксперт Виктор Баранец обратился к Польше с призывом не забывать о близости России.
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