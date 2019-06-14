Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселятГазета.Ru 12:36

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости". Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, которые побывал на месте.
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Власти Кузбасса пообещали переселить людей из района подземных пожаров в Киселевске

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Кузбасс14:00

Выжить в Киселевске

Российская газета13 июня в 23:25

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Газета.Ru12:36

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РИА Новости12:02

Жителей кузбасского города, где горит подземный пожар, будут расселять

Сибдепо11:31

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде, переселят

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
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Российский политик. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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