Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселятГазета.Ru 12:36
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости". Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, которые побывал на месте.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:17, Вашингтон
Армия и оружие
Переход индийских Су-30МКИ на израильские ракеты столкнулся с трудностями
ВВС Индии столкнулись с трудностями в своих планах по интеграции израильских ракет I-Derby на самолеты российского производства Су-30МКИ.
Обновлено в 11:48
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.
Обновлено в 14:03
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено в 17:48
Футбол
Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено в 17:01
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Экономика
Российские компании в рамках ЭКСПО в Харбине проведут 400 переговоров
За два дня пройдет 400 переговоров и российская сторона рассчитывает на то, что они будут результативными, отметил Слепнев.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Российский предприниматель: какой он?
По подсчетам экспертов примерно каждый пятый предприниматель проживает в столице или в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:00
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Космос
Стали известны причины конца света
Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света.
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
Свыше 650 курсантов выпустились из Военного университета Минобороны
Из Военного университета Министерства обороны выпустились более шести с половиной сотен курсантов.
Обновлено в 10:27
Теннис
Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста
Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Общество
Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:30
Политика
США усилили кибератаки на российские электросети
В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 16:57
Политика
NZZ (Швейцария): неспособность к свободе. Климат в Германии становится все более репрессивным (Neue Zürcher Zeitung)
В Германии любят ссылаться на уроки истории, когда хотят подавить какие-либо процессы «в зародыше».
Обновлено в 18:18
Здоровье
Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай
Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев
На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29