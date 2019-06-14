Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселятГазета.Ru 12:36

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости". Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, которые побывал на месте.
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Цивилев обещал переселить просивших убежища в Канаде жителей Киселевска

РБК15:18

Власти Кузбасса пообещали переселить людей из района подземных пожаров в Киселевске

ТАСС14:07

Жителей кузбасского города, где горит подземный пожар, будут расселять

Сибдепо11:31

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Газета.Ru12:36

Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят

РИА Новости12:02

Губернатор Кузбасса пообещал переселить земляков, просивших убежища в Канаде

Кузбасс14:00

Выжить в Киселевске

Российская газета13 июня в 23:25
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Армия и оружие

Переход индийских Су-30МКИ на израильские ракеты столкнулся с трудностями

ВВС Индии столкнулись с трудностями в своих планах по интеграции израильских ракет I-Derby на самолеты российского производства Су-30МКИ.
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Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.
Обновлено в 14:03
Политика

Индия ввела ввозные пошлины на американские товары

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
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Футбол

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Обновлено в 17:01
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено в 17:01
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Экономика

Российские компании в рамках ЭКСПО в Харбине проведут 400 переговоров

За два дня пройдет 400 переговоров и российская сторона рассчитывает на то, что они будут результативными, отметил Слепнев.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами

Обновлено в 08:58
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Общество

Российский предприниматель: какой он?

По подсчетам экспертов примерно каждый пятый предприниматель проживает в столице или в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Анапе пятилетнего ребенка на надувном круге унесло на 3 км в море

Обновлено в 17:18
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
Космос

Стали известны причины конца света

Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света.
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие

Свыше 650 курсантов выпустились из Военного университета Минобороны

Из Военного университета Министерства обороны выпустились более шести с половиной сотен курсантов.
Обновлено в 10:27
Теннис

Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста

Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2022 году пройдет во Франции

Обновлено в 14:09
Общество

Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 15:30
Политика

США усилили кибератаки на российские электросети

В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 16:57
Политика

NZZ (Швейцария): неспособность к свободе. Климат в Германии становится все более репрессивным (Neue Zürcher Zeitung)

В Германии любят ссылаться на уроки истории, когда хотят подавить какие-либо процессы «в зародыше».
Обновлено в 18:18
Здоровье

Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном

В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
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Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено в 18:44
Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский политик. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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