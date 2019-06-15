Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселятГазета.Ru вчера в 12:36
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости". Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, которые побывал на месте.
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Просивших убежища в Канаде кузбассовцев переселят из района подземных пожаров
Комсомольская правда - Кемерово00:58
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