Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселятГазета.Ru вчера в 12:36

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости". Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, которые побывал на месте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Просивших убежища в Канаде кузбассовцев переселят из района подземных пожаров

Комсомольская правда - Кемерово00:58

Жители Кемеровской области, которые попросили об убежище премьера Канады, будут переселены в другое место

Эхо Москвывчера в 19:07

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Газета.Ruвчера в 12:36

Губернатор Кузбасса пообещал переселить земляков, просивших убежища в Канаде

Кузбассвчера в 14:00

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Известиявчера в 12:22

Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят

РИА Новостивчера в 12:02

Жителей кузбасского города, где горит подземный пожар, будут расселять

Сибдеповчера в 11:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено вчера в 12:55
Религия

Православные отмечают праздник Святой Троицы

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко потеряла бизнеc

Наталья лично присутствовала на мероприятии, а руководство заведения обещало: Андрейченко обязательно проведет мастер-классы по сценическому искусству.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Наука

Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее

Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
Обновлено 13 июня в 12:23
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

В июне продажи LADA XRAY преодолеют 100-тысячную отметку

Обновлено в 01:00
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 23:53
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки

Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами

Обновлено вчера в 13:35
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено 13 июня в 14:30
Политика

Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено вчера в 12:59
Транспорт

Справедливости не будет: штрафы вырастут по размеру и количеству

В ближайшей перспективе Наши законодатели не оригинальничают в области штрафов за нарушения ПДД, а берут лучшее из «мирового опыта».
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Обновлено в 00:08
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено вчера в 04:31
Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено 14 июня в 19:25
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского: «Меня просят сказать «Каналья! Тысяча чертей!»

Хотелось быть какой-нибудь Ивановой, чтобы все отстали от меня, — призналась внучка Михаила Боярского.
Обновлено вчера в 23:00
Автоспорт

Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

Обновлено вчера в 18:08
Авто

Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто

Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.
Обновлено вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский политик. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное